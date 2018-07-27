Telif hakkı NASA Image caption NASA'nın kıdemli fotoğrafçısı Bill Ingalls 31 Temmuz 2015'te dolunayı ABD'nin başkenti Washington'da böyle görüntülemişti.

Dünya bu akşam ender bir gök olayına tanıklık ediyor. Ay'ın Dünya'ya en uzak olduğu ve Dünya'nın Güneş'le Ay arasına girdiği bir anda yüzyılın en uzun Ay tutulması yaşanacak. Ay bakır kızılı bir renge dönüşecek.

Tutulma Türkiye saati ile 20:31'de başlayıp sabaha karşı 02:30'da sona erecek.

Peki 2123 yılına kadar bir daha yaşanmayacak bu Ay tutulması en iyi şekilde nasıl görüntülenebilir?

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28 yıldır dünyanın farklı bölgelerinde Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) görevlerini takip eden kıdemli fotoğrafçı Bill Ingalls, amatör fotoğrafçılara bazı ipuçları veriyor:

1. ipucu: Sadece Ay'ı çekmeye çalışmayın

Emin olun binlerce kişi o fotoğrafı çekecek.

Sadece Ay tutulmasının fotoğraf karesine alınması olayı sıradanlaştırıyor. Bu, yapılabilecek en büyük hata ve emin olun ben de bu hataya sıklıkla düştüm.

Yapılması gereken tutulmayı çevrede bulunan diğer yapılarla kıyaslanabilecek şekilde çekmek.

Yani bulunduğunuz yerde ünlü binalar varsa o binaların yakınlarındaki yüksek yerleri tercih edin.

Bu da biraz ev ödevi yapmak demek. Ben Google'ın haritalarını ve pusulamı kullanarak doğru yerde doğru noktada olmaya çalışacağım.

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2. ipucu: Zamanınız var acele etmeyin

Ay tutulmaları meteor yağmuru ve hatta Güneş tutulmasından daha uzun sürüyor.

Yani fotoğraf makinanızı ayarlamak, tripodunuz için birden fazla nokta belirlemek için yeterli zamanınız var.

Tutulmayı kaçırma telaşına kapılmayın.

Yaklaşık 1 saat 43 dakika sürecek olan tam tutulma sırasında lokasyonunuzu değiştirerek nerelerden çekim yapabileceğinizi önceden hesaplamaya gayret edin.

3. ipucu: Akıllı telefonları yabana atmayın

Evet, akıllı telefonların lensiyle dev bir Ay karesi yakalamanız imkansız. Ancak daha panoramik kareler çekebilirsiniz.

Yapmanız gereken şehir ışıklarının biraz daha yoğun olduğu yerlerde çekim yapmayı tercih etmeniz.

İlk ipucunda olduğu gibi sadece Ay'ı çekmeye uğraşmayın. Ay tutulmasını kıyaslanabileceği yapılarla birlikte fotoğraf karesine alın.

Akıllı telefonlarda doğru ışık ayarını yapabilmek için ekranda Ay'ı gördüğünüz yerin üzerine parmağınızla basılı tutun.

Böylece fotoğraf karesinin Ay'a odaklanmasını sağlarsınız. Sonra parmağınızı ekran üzerinde aşağı yukarı hareket ettirerek istediğiniz ışık ayarını bulun.