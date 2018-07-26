Ay tutulması nedir?

27 Temmuz 2018 tarihinde yüzyılın en uzun Ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmasının 1 saat 42 dakika ve 57 saniye sürmesi bekleniyor. Ay tutulması Kuzey Amerika hariç altı kıtadan rahatlıkla izlenebilecek.

21. Yüzyıl'da 85'i bütün Ay yüzeyini kaplayan tutulmayla birlikte toplamda 230 Ay tutulması bekleniyor.

Güneş, Dünya ve Ay aynı çizgiye geldiğinde ve Ay Dünya'nın gölgesine girdiğinde bütün Ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulmasının bu kadar uzun olmasını sağlayan bazı faktörler var. Bunların her biri bizim gözlemleyebileceğimiz sonuçlara neden oluyor.