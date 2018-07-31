NASA'nın yarışmasında finale kalan 5 'Mars evi'

Dünyadan 80 milyon kilometre uzaktaki esrarengiz "Kızıl Gezegen" Mars, geçmişten beri ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Mars'ta ilginç buzullar, ovalar, çöller, göller, çok eskilere ait yanardağ kraterleri, kum tepeleri ve bunların hepsini sarmalayan, pudra kıvamında kırmızı bir toz bulutu olduğuna dair bilgiler mevcut.

Hiç yağmurun yağmadığı gezegende su anında buharlaşıyor. Ancak insanın Mars'ta yaşam rüyası hiçbir zaman bitmiyor.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta yaşamayı olanaklı kılacak ev tasarımları yarışmasında finale kalan 5 modeli tanıttı.

NASA, bu evlerin, Mars'ta 1 yıldan fazla yaşamaya imkan tanıyabileceğini açıkladı.

5 model arasında, ev inşa edebilen örümcek şeklinde 3 boyutlu yazıcıdan, midye kabuğuna benzer geniş yaşam alanı sağlayan tasarımlara yer alıyor.