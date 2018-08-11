BDDK: Kurumumuzun bankalarla bugün herhangi bir toplantısı yok

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları bugün olağanüstü toplantıya çağırdığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

BDKK'nin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, "Bugün bazı basın yayın organlarında Kurumumuzun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberler yayınlanmıştır. Kurumumuzun bankalarla bugün herhangi bir toplantısı bulunmamaktadır. Bu nevi asılsız haber yapanlar hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

Bloomberg haber ajansı, dün akşam yayınladığı bir haberde, Türk lirasının tarihin en sert değer kayıplarından birini yaşaması ve tüm zamanların en düşük düzeyine inmesinin ardından bankaları bugün olağanüstü toplantıya çağırdığını bildirdi.

Bloomberg: Toplantıyı dört kişi teyit etti

Ajansın internet sitesinde Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç imzasıyla yayımlanan haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişinin BDDK'nın bankaları olağanüstü toplantıya çağırdığı bilgisini teyit ettiği belirtildi.

Bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığının aktarıldığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi üç kişinin aktardığına göre; BBDK, Cuma günü bankalardan, bugün yapılacak olan olağanüstü toplantıda değerlendirilmek üzere faiz ve kur şokunun etkisine dair bir çalışma yapmalarını istedi. Üç kişi ayrıca, toplantıda ülkedeki likidite durumunun da ele alınacağını söyledi.

"Adının açıklanmaması şartıyla konuşan diğer bankacılar da kamuoyunda krizi savuşturmak amacıyla sermaye kontrolü gibi önlemler alınabileceği yönünde kaygılar bulunduğuna dikkat çekerek, döviz talebinin arttığını teyit etti. Türkiye hükümeti, defalarca sermaye kontrolü uygulamalarına gitmeyeceğini söyledi.

"Bir kişinin verdiği bilgiye göre, bazı bankalar müşterilerden gelen talebi karşılamak için yurt dışından nakit döviz getirmek zorunda kaldı. Aynı kişi, Türk bankalarının uluslararası bankalara elektronik döviz transferi yaptığını ve daha sonra bunun nakit para olarak fiziken Türkiye'ye taşınması için de prim ödediklerini belirtti."

"Bankalar döviz çekme talebini karşılayamıyor"

Bloomberg haberinde ayrıca, Cuma günü üç büyük özel bankanın şubelerini ziyaret ettiklerini ve bu şubelerin döviz talebini karşılamakta zorlandığını gözlemlediklerini aktardı.

Haberde şu izlenimler aktarıldı:

"İki bankada müşteriler, şubenin genel merkezden kasaya para gelmesini beklediği için döviz alamadılar. Bir banka 5 bin dolar para çekme talebini karşılayamadı.

"Şubelerdeki veznedarlar, döviz çekme talebinde çok büyük bir artış olduğunu aktardı."

Lira, 10 Ağustos Cuma tarihin en kötü günlerinden birini yaşadı. Sabah Financial Times gazetesinin liradaki değer kaybının euro bölgesi bankacılık sistemi için kaygı yarattığı yönündeki haberiyle başlayan satışlar, gün içinde gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının piyasa tarafından yeterli bulunmamasıyla daha da şiddetlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyum ürünleri üzerindeki gümrük vergisini yüzde 50 artırma kararı liranın tüm zamanların en düşük düzeyini görmesine neden oldu.

Dolar 6,87 TL, euro 7,85 TL, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı.

Cuma günü liranın günlük değer kaybı dolar karşısında yüzde 15,88; euro karşısında yüzde 14,33 ve sterlin karşısında da yüzde 14,94 oldu.