NASA'nın 'Güneş'e dokunma' misyonu başladı

Telif hakkı NASA-JHU-APL

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreye (Korona) uydu gönderdi.

Florida'daki Cape Canaveral üssünden yerel saatle 03.31'de fırlatılan Parker Güneş Uydusu, Güneş'e şimdiye kadar en fazla yaklaşan uydu olacak.

Güneş'in nasıl ısındığıyla ilgili veriler toplayacak olan Parker, aynı zamanda, saatte yaklaşık 700 bin kilometreye varan hızıyla tarihte insan eliyle yapılmış en hızlı hareket eden nesne olacak.

Parker'ın göndereceği verilerin Güneş'le ilgili pekçok sırrı açığa çıkarması umuluyor.

Uyduya 1958'de Güneş Rüzgarı'nı ilk tanımlayan kişi olan 91 yaşındaki astrofizikçi Dr. Eugene Parker'ın adı verildi. İlk kez bir uzay aracına hala hayatta olan bir kişinin adı veriliyor.

12 haftalık yolculuk

Telif hakkı Getty Images

Dünkü başarısızlıkla sonuçlanan girişimin ardından, Delta-IV Heavy roketiyle fırlatılan uydu, doğrudan Güneş'in dış atmosferine gidecek. Roket, Parker'ı iç Güneş Sistemi'ne bırakacak.

Uydu altı haftalık bir yolculuktan sonra Venüs'ü geçecek. Bundan altı hafta sonra da uydu Güneş'le karşı karşıya gelecek.

Parker, yedi yıl içinde Güneş'in etrafında 24 kez dönecek ve Dünya'yı etkileyen önemli aktivitlerin çoğunun kaynağı olan taç küreyi inceleyecek.

Uydu, Güneş'in kavurucu yüzeyine 6.16 milyon kilometre yaklaşacak. John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Dr. Nicky Fox, "Bunun o kadar da yakın görünmediğini düşünebilirsiniz. Ama Dünya'yla Güneş'in arasındaki mesafeyi bir metre olarak farz ederseniz, uydu Güneş'e sadece dört santimetre uzakta olacak" dedi.

Fox ayrıca, "Ayrıca uydu insan eliyle yapılan en hızlı nesne. 690 bin kilometre hızla, New York-Tokyo arasını bu yolla bir dakikadan daha kısa bir sürede kat edebilirsiniz." diye konuştu.