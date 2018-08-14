Elektronik sigaralar 'düşündüğümüzden daha zararlı olabilir'

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Bilim insanlarının yeni bir araştırması, elektronik sigaraların hayati önemdeki bağışıklık sistemi hücrelerine zarar verdiğini ve bu sigaraların daha önce düşünüldüğünden daha zararlı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, İngiltere'deki Birmingham Üniversitesin'den Prof. Dr. David Thickett öncülüğünde bir ekip tarafından gerçekleştirildi ve sonuçları tıp dergisi Thorax'ta yayımlandı.

Elektronik sigaralarla ilgili daha önceki araştırmalar, bu sigaraların sıvısındaki kimyasala odaklanıyordu.

Bu araştırmada ise dumanın içe çekilmesine de odaklanıldı.

Araştırma, dumanın enlafamasyona neden olduğunu ve bunun; toz parçacıkları, bakteri ve alerjik maddelere zarar verme potansiyeline sahip olan alveoler makrofajları zayıflattığını ortaya koydu.

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Araştırmacılar, bazı etkilerin düzenli sigara içicileri ve kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerle aynı olduğunu söyledi .

Söz konusu etkilerin daha ayrıntılı olarak anlaşılması için yeni araştırmaların gerekli olduğu belirtildi.

İngiltere Kamu Sağlığı Dairesi, bu sigaraların normal sigaralardan daha az zararlı olduğunu ve sigara tiryakilerinin sigarayı bırakmak için elektronik sigaralara başvurmaktan vazgeçmemesi gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. David Thickett ise, elektronik sigaraların geleneksel sigaralardan daha sağlıklı olduğunu ancak, başlangıç aşamasında olan araştırmalarının, bu sigaraların uzun vadede yine de zararlı olabileceğini ortaya koyduğunu söylüyor.