Tayvanlı turisti ısıran su aygırı öldürüldü

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Kenya'da fotoğrafını çekmeye çalışan Tayvanlı turisti göl kıyısında göğsünden ısırarak ölümüne neden olan su aygırının, birkaç saat sonra Doğal Yaşamı Koruma görevlileri tarafından takip edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

66 yaşındaki Chang Ming Chuang'ın öldüğü olayda, bir başka Tayvanlı turist de yaralanmıştı.

Naivasha Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle otlanmak için kıyıya çıkan hayvanın öldürülmesi tepki yarattı.

Bölgedeki balıkçılar olaydan hayvanların doğal yaşam alanlarındaki yapılaşmayı sorumlu tuttu.

Tekne Sahipleri Birliği Başkanı David Kilo, "Cumartesi günü yaşanan olay talihsizlik. Ama bazı özel kuruluşlar, göl kıyısına yapılar dikti. Hükümet, başkent Nairobi'de yaptığı gibi buralarda yapılaşmayı engellemeli' dedi.

'Anlık tepki verildi'

Bu yapılaşmanın hayvanların beslenme alanlarını etkilediğini belirten Kilo hayvanın vurulmasına tepki gösterdi, "Geçimini gölden sağlayanlar olarak hayvanı etkisiz hale getirmek için hangi yöntemin kullanıldığını soruyoruz. Anlık tepki verildi" dedi.

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Doğal Yaşamı Koruma Dairesi görevlisi Nelson Cheruiyot ise hayvanın vurulmasını, "Ekibimiz, bu konularda çok deneyimli. Bu olayda bizi suçlayanlar, bu hayvanların yaşadıkları alanlara kimseyi yaklaştırmadıklarını unutuyorlar" diyerek savundu.

Olay, gölün kıyısındaki Sopa Oteli'nin yakınlarında yaşanmıştı.

Aynı bölgede su aygırları bu yıl 6 kişiyi öldürdü.