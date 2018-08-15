Hindistan'da 14 yılda 6 bin mektubu dağıtmayan postacı açığa alındı

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Hindistan'da 14 yıl içinde altı binden fazla mektubu sahiplerine teslim etmediği belirlenen bir postacı açığa alındı.

Orissa eyaletine bağlı Odhanga köyünde mektupların adreslere ulaştırılamaması nedeniyle, birçok kişinin ATM kartlarını, banka cüzdanlarını alamadığı ve iş başvurularının sonucunu göremediği belirtiliyor.

Köye 14 yıldır mektupların teslim edilmediği, başka bir yere taşınan postane binasının yakınlarında oynayan çocukların camdan sarkan mektup çuvallarını görmesiyle fark edildi.

Hindustan Times gazetesine göre, çuvallarda en eskisi 2004 tarihli olan 6 bin kadar mektup bulundu.

Birçoğu fareler tarafından kemirildiği ya da rutubetten ıslandığı için 1500 kadar mektup kurtarılabildi.

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Mektupları teslim etmeyen kişinin, köyde çoğunlukla tek başına çalışan Jagannath Puhan adlı posta şefi olduğu belirlendi.

'Dikkat çekmemek için sadece taahhütlü mektupları teslim etti'

Puhan'ın bu süre içinde dikkat çekmemek için sadece teslimde imza gerektiren gönderileri dağıttığı diğerlerini çuvallarda sakladığı belirtildi.

Jagannath Puhan, Hindustan Times'a, son birkaç yıldır yürümekte zorlandığı için mektupları dağıtacak halde olmadığını söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Hindistan Posta Dairesi bugüne kadar kimsenin şikayetçi olmamasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Müfettişlerden biri, "Teslim edilmeyen gönderiler arasında Hindistan Donanması'na katılmak için başvuruda bulunan çocuğa gönderilen bir mektup da vardı" dedi.

Yetkililer, kurtarılan mektupların geç de olsa sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı.