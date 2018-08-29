Michael Jackson'ın 60. doğum günü: 'Pop Kralı'nın müziğe getirdiği 5 yenilik

Telif hakkı Getty Images Image caption Michael Jackson 2009'da hayatını kaybettiğinde 50 yaşındaydı.

29 Ağustos Michael Jackson'un doğum günü. Dünyada 'Pop Kralı' olarak bilinen Jackson yaşasaydı bugün 60 yaşında olacaktı.

1958 doğumlu Michael Jackson 25 Haziran 2009'da hayatını kaybetti. Çok sayıda ödül alan Jackson hayranları için şarkıcı, dansçı, prodüktör, şarkı sözü yazarı, aktör ve hatta moda ikonuydu.

Thriller, Billie Jean ve Bad gibi hit şarkılarıyla dünya çapında ün kazandı. 13 Grammy ödülü alan Jackson müziğe kattığı birçok yenilikle anılıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kanye West ve The Weeknd gibi müzisyenler Michael Jackson'dan etkilendi.

1) Jackson ırk bariyerini yıktı

1982'de altıncı solo stüdyo albümü Thriller'ın büyük başarı göstermesi üzerine Jackson artık 'Pop Kralı' olarak anılmaya başlamıştı. Thriller uzun süre en çok satan albüm olarak kaldı.

Siyahlar onu müzik alanında ırk bariyerlerini yıkan kişi olarak övüyordu. Her ırktan insana hitap eden ve Afrika kökenli Amerikalı yeni sanatçılara kapıları açan ilk siyah yıldız olarak görülüyordu.

Klipleri popüler müzik kanalı MTV'de sürekli dönüyordu.

Usher, Kanye West ve Weeknd gibi günümüz sanatçıları, kendi üzerlerinde Jackson'ın etkisinin büyük olduğunu söylüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Dünyanın birçok yerindeki Michael Jackson hayranları bugün hala 'Thriller' videosundaki dansı canlandırıyor.

2) Yenilikçi müzik videoları

1983'te 'Thriller' şarkısının klibi yayınlanıncaya dek 14 dakikalık bir müzik videosunun sonuna kadar oturulup izleneceği pek kimsenin aklına gelmezdi.

Kurt adam kılığındaki Jackson'ın zombilerle yaptığı dansın klibi, uzunluğu ve özel efektler bakımından yenilikler getirmişti.

Bu şarkı ile müzik klibi konsepti tamamen değişmişti; ünlü dans figürleri ise bugün hâlâ tekrarlanıyor.

Amerikan müzik dergisi Rolling Stone, 'Thriller'ı, Beatles'ın çıktığı ilk televizyon şovundan bu yana müzik televizyonunda gerçekleşen en önemli olay olarak niteledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Michael Jackson, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da ün saldı.

Michael Jackson müzik kliplerini bir sanat gösterisi olarak gördü ve bunlar için büyük masraflara girmekten kaçınmadı.

Thriller prodüksüyonunun o dönemde 500 bin dolara mal olduğu söyleniyor.

Klibin büyük başarısı nedeniyle Time dergisi Jackson'ı "müzik piyasasını kurtaran tek kişilik ekip" olarak adlandırdı.

Bu klibi daha sonra 'Smooth Criminal', 'Remember the Time' ve 'Black or White' gibi popüler klipler izledi.

3) Dans figürleri... ve Moonwalk

Michael Jackson'ın birçok dans figürü hayranlık uyandırdı, çok sayıda hayranı tarafından taklit edildi. Moonwalk bunların başında geliyordu.

Bu hareketleri yaparken öylesine rahattı ki sanki özel efektler kullanıyormuş izlenimi veriyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Jackson'ın 'Smooth Criminal'daki dans figürleri bilimsel araştırmalara konu oldu.

Jackson'ın 'Smooth Criminal'daki yerçekimi kurallarına ters dans figürleri bilimsel araştırmalara konu oldu.

Bu hareketleri yapması özel bir ayakkabı tasarımı, vücut esnekliği ve mükemmele ulaşıncaya dek bu figürleri tekrarlaması sayesinde mümkün olmuştu.

4) Canlı performansları

Michael Jackson'ın televizyon performansı hayranlarını ekranlara kilitlerken canlı performansları daha büyük heyecan veriyordu.

Sahnede büyük bir enerji sergiliyor, hayranları çığlık atıyor, ağlıyor, hatta bayılanlar oluyordu.

Motown'ın 25 yıl kutlamalarındaki Billie Jean performansı ile pop müziği tarihine yazdırdı kendisini.

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Jackson ayrıca 'mega tur' konseptini yarattı. 1992'deki 'Tehlikeli Dünya Turu' beş ay sürmüş, 69 gösteri içermişti.

Ölümünden önce ilan ettiği turda ise 50 konser planlamış, bilet satışları rekor kırmıştı. İlk 10 konserde 50 milyon dolar kazanacağı tahmin ediliyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Michael Jackson son tur planını gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.

5) Ünlü olmak

Müzik alanında gösterdiği büyük başarının yanı sıra yaşamı boyunca eleştirilecek bazı olaylardan da muaf olmadı Michael Jackson.

Başarısının doruğunda iken, özel hayatıyla ilgili bazı söylentiler nedeniyle 2000'lerin başından itibaren inzivaya çekildi.

Bugün geriye bıraktığı miras, inanılmaz bir doğal yeteneğin yanı sıra tuhaf davranışlar da içeriyor.

Bu karışım nedeniyle medya ona aşırı ilgi gösterdi ve kimsenin ulaşmadığı bir üne kavuşturdu.

Telif hakkı Getty Images Image caption 2002'de çocuğunu balkondan sarkıtması üzerine Michael Jackson büyük eleştiri almıştı.

Jackson'un ten rengi açılmaya, burnu giderek küçülmeye başlamıştı.

Neverland malikanesindeki eksantrik yaşam tarzı nedeniyle dikkatleri daha çok üzerine çekiyordu.

Ardından çocuklara yönelik taciz haberleri yayıldı, ancak herhangi bir mahkumiyet almadı.

Jackson'ın son yılları büyük son tur planları ile geçti; ancak zamansız ölümü nedeniyle gerçekleşemedi.