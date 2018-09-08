Kuzey Kore: 10 dakikalık geçit töreni için 6 ay prova

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Yarın Kuzey Kore için çok önemli bir gün. Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıldönümü için düzenlenecek etkinliklerde yine disiplin ve adanmışlığın ön plana çıkması bekleniyor.

Sıradan halktan özenle seçilen 10 binlerce kişi, çok zorlu bir prova süreciyle hazırlanan geçit töreninde yerini alacak. Bu törende, Kuzey Kore'nin tüm dünyadan gizli tuttuğu bazı askeri donanımlarını da göstermesi planlanıyor.

Bu törenler için çok sık yapılmayan bir şey daha yapıldı ve yabancı gazeteciler de ülkeye davet edildi.

Muhtemelen basın mensuplarına kameralarını nereye kuracakları ve neyi, nasıl çekecekleri de iletilecektir.

Ancak töreni hangi açıdan ve nasıl çekerlerse çeksinler, kameraların göremeyeceği şey ise tüm bu törenin ardında yatan ve aylarca, hatta yıllarca devam eden emek yoğun çalışmalar olacak.

Telif hakkı Reuters Image caption Törenlerde Kuzey Kore ordusunun elindeki en yeni silahlar da gösteriliyor

'Altı ay öyle yürürseniz kilo verirsiniz'

Kuzey Kore'den kaçmayı başaran 36 yaşındaki Kim Ji-young, bu provaları ve verilen yoğun emeği yakından bilen bir isim.

Üniversite öğrencisi olduğu yıllarda başkent Pyongyang'da düzenlene geçit törenlerinde meşale taşımakla görevlendirilmiş.

Meşalelerle yapılan bu gösterinin ilhamı Kuzey Kore'nin ilk lider Kim Il-sung'un ülkesi için yaptığı kurtuluş savaşının gece muharebelerinden geliyormuş:

"Elimizdeki meşalelerle yukarıdan bakıldığında görülecek şekilde harfler oluşturuyor ve sıramızı, tempomuzu hiç bozmadan yürümeye çalışıyorduk. Eminim yukarıdan bakan birisi için güzel bir görüntüdür. Ancak bizim için çok zordu, zaman zaman meşalenin kıvılcımları kıyafetlerimizi tutuşturuyordu.

"Altı ay boyunca prova yaptık. Tek yapmamız gereken meşaleyi tutmak ve yürümekti. Ekibin başındaki kişi 'Yaşa büyük lider Yoldaş Kim Il-sung' diye bağırıyor ve biz de üç defa 'yaşa, yaşa, yaşa' diye karşılık veriyorduk.

"Mükemmel bir çizgide ve senkronize adımlarla, düzen içinde elimizde meşale ileriye doğru yürürken, yüzümüzün de sahneye dönük olması gerekiyordu."

Ancak Kim, bu yürüyüşün mükemmel bir düzen içinde olmasının çok doğal olmadığını ve çok da kolay yapılmadığını söylüyor:

"Öndeki bacağınız tam yere değdiği anda arkadakini kaldırmanız gerekiyor. Bunun yapmak çok zor. Altı ay boyunca sürekli böyle yürüyüp, bunu prova edince en az beş kilo veriyorsunuz."

Geçit törenini düzenleyenlerden her şeyin mükemmel işlemesi isteniyor. Hatta, bu mükemmellik düzeyine ulaşanlara madalya takılıyor.

Ancak işler istenildiği gibi gitmezse, o zaman da sorumlular cezalandırılıyor.

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Herkesin ailesiyle ilgili güvenlik taraması

Dört yıl önce Kuzey Kore'den kaçan Noh Hee-Chang'in görevi de bu geçit töreninde yer alacak kişileri seçmekmiş:

"Şimdi dönüp baktığımda gerçekten eziyet verici bir deneyimdi. Çok insanın canı yandı. Hatta parti yetkililerinin de. Çünkü baştan sona törenlerin başarı içinde geçmesi isteniyordu."

Geçit törenine katılan kişiler askeri okullardan veya seçkin askeri birimlerden seçiliyor. Zaman zaman yetenekli şarkıcı, dansçı ve jimnastikçilerin de eklendiği görülüyor. Seçilenlerin tamamını ortak özelliği ise Kim ailesine büyük bir sadakatle bağlı olmaları:

"Her bir kişi hakkında güvenlik taraması yapmanız gerekiyor. En önemlisi aile bağları. Aile geçmişlerinin temiz ve halka sadık olması şartı aranıyor."

Kuzey Kore'den ayrılanlar, aylarca günde 10 saate kadar prova yapıldığını söylüyor.

Bazıları bu yoğun tempoda rahatsızlanıyor ve yerine başkalarının bulunması gerekiyor.

Kuzey Kore'de bu tarz gösteriler, halkın ülkelerine duydukları sadakat ve gururu ortaya koymalarına aracılık ediyor ve bu nedenle de yönetim tarafından çok önemli etkinlikler olarak görülüyor.