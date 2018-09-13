İtalya'nın ilk 'şişme bebek genelevi' açılışından 10 gün sonra kapatıldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Torino'daki 'şişme bebek' genelevi 3 Eylül'de hizmete girmişti.

İtalya'nın Torino kentinde yaklaşık 10 gün önce açılan ülkenin ilk "şişme bebek evi" dün yapılan polis operasyonuyla kapatıldı.

LumiDolls isimli işletme Torino'da 3 Eylül'de hizmete girmişti. Moskova ve Barselona'nın ardından Torino'da açılan mekanın İtalya'nın ilk, dünyanın 3. "şişme bebek genelevi" olduğu belirtiliyordu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre işletme, oda kiralama hizmetiyle ilgili yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle dün kapatıldı. Mekanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve yasa dışı şekilde oda kiraladıkları gerekçesiyle 3 bin euro ceza kesildi.

Kamu sağlığı yetkililerinin tesisteki hijyenik koşulları da inceleyeceği belirtildi.

LumiDolls'un Torino şubesinde hem şişme bebek satışı yapılıyor hem de 3 odada şişme bebeklerle "genelev hizmeti" veriliyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yarım saatlik odaların kirası 80 euro.

Yarım saatlik oda kirası 80 euro, 1 saatliği ise 100 euro olan odaların büyük talep gördüğü, işletmenin açıldığı ilk günlerden itibaren Kasım ayına kadar rezervasyonların dolduğu belirtiliyordu. İşletmede biri "erkek", 7'si "kadın" olmak üzere 8 şişme bebek bulunuyordu.

Adresi gizli tutulan işletmenin yeri ancak rezervasyon yapıldıktan sonra öğrenilebiliyordu. Ansa ajansının haberine göre ilk günlerden rezervasyon yaptıran müşteriler arasında tek erkek ve kadınların yanı sıra çiftler de yer alıyordu.

LumiDolls'un internet sitesinde, "burada tüm fantezilerinizi en ince detayına kadar gerçekleştirilebilirsiniz" deniliyor. Sitede bu servisin tamamen yasal olduğu da iddia ediliyor.