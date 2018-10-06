"Fiziği erkekler inşa etti" diyen profesöre karşı imza kampanyası

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"Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" açıklamasını yapan İtalyan bilim insanı Alessandro Strumia'ya tepkiler büyüyor.

1600'den fazla bilim insanı, Profesör Strumia'nun açıklamalarını kınayan bir bildiriye imza attı.

"Particlesforjustice.org" internet sitesinde yayımlanan bildiride, Strumia'nın açıklamalarının "doğru olmadığı" ve ayrımcılık içerdiği belirtildi.

Strumia, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından düzenlenen yüksek enerji fiziğiyle ilgili bir sunumda, fiziğin kadınlara ayrımcılık yapılmaksızın erkekler tarafından inşa edildiğini kanıtladığını öne süren bir analiz yapmıştı.

Pisa Üniversitesi öğretim görevlisi Strumia'nın bu sunumu tepki toplamıştı.

BBC'nin ulaştığı Strumia bildiriye yüksek enerji fiziği topluluğunun bildiriyi imzalayanların sayısından 100 kat fazla olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Strumia "(İmzacıların) çoğu politik doğruculuktan etkilenen ülkelerin vatandaşları ki, bunun da bir sorun olduğunu ortaya koydum. Bu, akademisyenlerin 'ahlâki olarak kınanacak cinsten' fikirleri olanların kovulmasını istemelerine yol açıyor" dedi.

Karşıt görüşteki bilim insanlarının yayımladığı bildiriye ise imza desteği sürüyor.

Bildiride, "Strumia'nın argümanları ahlâki olarak kınanacak cinsten" deniyor ve Strumia'nın "İnsanlığın yarısından fazlasına karşı hissettiği derin küçümsemenin bilimsel mantık dışındaki bir kaynaktan geldiği" ifade ediliyor.

Strumia'nın sunumunu gerçekleştirdiği atölye, kadınları parçacık fiziği konusunda çalışmaları için cesaretlendirmek üzere düzenlenmişti.

Strumia, birçoğu genç kadın fizikçiden oluşan izleyicilere, bir internet kütüphanesindeki araştırmalardan derlediği analizini sunmuştu.

Sunumunda, kadın bilim insanlarının, kendilerine göre daha fazla makalede araştırmalarına atıfta bulunulan erkeklere tercih edildiğini ve fizik biliminde kadınlara değil erkeklere ayrımcılık uygulandığını öne sürmüştü.

Strumia, "Kadın ve erkeklerin özdeş beyinlere sahip oldukları varsayımının da bir ideolojiden ibaret olduğunu" söylemişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Donna Strickland 55 yıl sonra Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan ilk kadın bilim insanı oldu

"Particlesforjustice.org" internet sitesinde yayımlanan bildiride ise bu argümanlar tek tek ele alınarak, yanlışlıklarının nedenleri açıklandı.

Pisa Üniversitesi de profesöre karşı disiplin soruşturması açma olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı.

Strumia'nın yorumları, ilk kez BBC bilim muhabiri Palla Ghosh tarafından haberleştirilmişti.

Haberin ardından bir açıklama yayımlayan CERN, Strumia'nın açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.