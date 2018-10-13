Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift

Telif hakkı Katie Figura Photography Image caption 29 yaşındaki Cynthia Peterson ve eşi 33 yaşındaki Robert köpekleri Finn'le

ABD'nin Vermont eyaletinde yaşayan Cynthia ve Richard çifti, Mayıs ayında köpekleri Finn'e kanser teşhisi konduğunda ona bir söz verdiler: Son haftalarını mutlu ve macera dolu anılarla donatacaklardı.

Çift, Finn için bir "ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırladı.

6 yaşındaki köpek şu ana dek sıcak hava balonuyla yolculuğa çıktı, okyanusta yüzdü, ev yapımı köpek mamasıyla ziyafet çekti ve yeni bir dost edindi.

Ancak liste uzun, daha Finn'in tadını çıkaracağı çok şey var.

Kanserden kaybettiği babasının yasını tutarken tanıştı

Burlington'da yaşayan hemşire Cynthia, Finn ile 2012'de internette hayvanlarla ilgili bir forumda dolaşırken karşılaşmış.

Finn'i henüz 6 haftalıkken sahiplendiğinde ise, yine kanserden hayatını kaybeden babasının yasını tutuyormuş.

Telif hakkı Finnandyogi Image caption Mount Mansfield tepesinde güneşi batırmak Finn'in ölmeden önce yapılacaklar listesindeydi.

Ancak T-hücre lenfoması hastalığının kemoterapiye yanıt vermemesi sonrası, çifte Finn'in yalnızca sekiz haftası kaldığı söylenmiş.

Cynthia, "O benim acılı dönemi atlatmama yardım etti, şimdi de ben ona yardım edeceğim" diyor.

29 yaşındaki kadın, eşi Robert'la beraber yıkıcı bir deneyimi, güçlendirici bir deneyime çevirdiklerini söylüyor. Bunda sosyal medya üzerinden dünyanın dört bir yanında kanser hastası hayvanları olan insanlarla kurdukları bağın etkisi büyük.

Liste fikri ise, sosyal medya üzerinden kanser hastası evcil hayvanları olan ailelere destek veren Live Like Roo isimli kuruluştan gelmiş.

İtfaiye turu, özel şarkı, yeni dostlar

Telif hakkı Finnandyogi Image caption Finn Ağustos ayında sıcak hava balonu seyahatine çıktı

Çiftin Instagram hesabından paylaştığı aktiviteler arasında, Finn'in çok sevdiği doğa yürüyüşleri de var, itfaiye turu gibi farklı zevkler de.

Cynthia Finn için şarkı yazmakla kalmayıp, onun anısına bir de çocuk kitabı yazmayı planlıyor.

Telif hakkı Finnandyogi Image caption Finn ve çiftin diğer köpeği Yogi itfaiye ziyaretinde

İkili, #KöpekKanseriSavaşçısı etiketiyle yapılan paylaşımlar sayesinde, yalnız hissetmemiş.

Cynthia, Finn'in son haftalarını kayda geçirdikleri sosyal medya hesaplarının da köpeklerde görülen kanser vakaları konusunda bir farkındalık yaratacağı ümidinde:

"Öldüğünü biliyoruz ama onu mutlu etmeye çalışıyoruz.

"Geçmişe bakıyorum da- son günlerini elimizden gelen en iyi şekilde değerlendirmesini sağladığımızı görüyorum."