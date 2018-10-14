Hollanda'da konutlar hidrojenle ısıtılacak

Telif hakkı Getty Images Image caption Sanayide yaygın kullanılan hidrojen, konutların ısıtılmasında ilk kez denenecek.

Sürdürülebilir enerji arayışı konusunda çalışmalara ağırlık veren Hollanda'da yılbaşından itibaren bazı konutlar hidrojenle ısıtılmaya başlanacak.

Sadece su ve sürdürülebilir yolla elde edilen elektrikten üretilen hidrojen, doğalgazın yeni alternatifi olacak. Hidrojen, yanarken karbondioksit açığa çıkarmıyor. Bu nedenle "çevre dostu" bir yakıt olarak biliniyor.

Sanayide yaygın bir şekilde kullanılan hidrojen, konutların ısıtılmasında ilk kez denenecek. Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'a bağlı Rozenburg ilçesindeki bir site, yılbaşından itibaren hidrojenle ısıtılacak.

Bir kaç ayrı bloktan oluşan siteye, hidrojenle çalışan iki yeni merkezi ısıtma kazanı kuruldu. Binanın dışında geçici olarak kurulan bir depoda elde edilecek hidrojen, ısıtma kazanlarına aktarılack.

Proje yöneticisi Albert van der Molen, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Sadece bunun mümkün olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Uzmanlara göre, sadece su ve sürdürülebilir yolla elde edilen elektriğe ihtiyaç duyulduğu için, hidrojenin üretilmesi çok kolay. Yanarken karbondioksit salgılamadığı için de, çevre kirliliği yaratmıyor. Bu nedenle doğalgazın en önemli alternatifi olarak görülüyor.

Güvenlik sorunu

Ancak hidrojenin patlayıcı bir madde olması, akıllara hemen güvenlik sorununu getiriyor. Proje yöneticisi van der Molen'e göre, evlerin hidrojenle ısıtılmasında hiçbir güvenlik sorunu yok.

Doğalgazın da patlayıcı bir madde olduğuna işaret eden van der Molen, doğru tedbirlerle, doğalgazdaki gibi hidrojende de tehlikenin önlenebileceğini vurguladı.

Enerji şebekesi yöneticisi David Peters de, her türlü sürdürülebilir çözüme ihtiyaç duyduklarını belirterek, mevcut gaz boru hattının büyük olasılıkla hidrojen için de kullanılabileceğini söyledi.

Hidrojenin üretimindeki enerji kullanımının en aza indirilmesi için arayışlar sürüyor. Bu nedenle, ürünün konutların ısıtılmasında yaygın bir şekilde kullanımının biraz zaman alabileceği belirtiliyor.