25 yaşında kendi işinin patronu olmanın yolları

Telif hakkı Young entrepreneurs

Para kazandıracağından emin olduğunuz bir fikriniz var, peki bu fikri nasıl hayata geçirirsiniz?

Şirket kurmak isteyen pek çok insanın başlangıçta bunu nasıl gerçekleştireceklerine dair pek bir fikri olmuyor.

Gözönünde bulundurulacak pek çok şey var - ürün, pazarlama ve para.

İstatistikler, 16-24 yaş arasındaki kişilerin artan bir sayıda kendileri için çalışmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Rakamlar 2001 yılından beri ikiye katlanmış durumda.

İngiltere'de 2016 yılında bu yaş aralığındaki 181 bin kişi, kendi işinin sahibi olarak kayıtlara geçti.

Ancak acı gerçek şu ki, pek çok insan başarısız oluyor. 'Enterprise Research Center' isimli araştırma merkezine göre, start-up şirketlerinin yarısı üçüncü yılını tamamlayamıyor.

BBC, kendi işini kuran genç girişimcilerle görüştü.

'Yapılacak en iyi şey bir yerden başlamak'

21 yaşındaki Adam Ali, İngiltere'nin kuzeyindeki Digisee şirketini başkası için çalışmak istemediği için başlatmış.

"Daha iyisini yapabileceğimi düşündüğüm ve kendim için yaparsam bundan da iyi yapabileceğimi düşündüğüm pek çok iş başvurusundan ret cevabı aldım" diyor.

Image caption Adam Ali bir dizi iş başvurusundan ret yanıtı aldıktan sonra kendi şirketini kurmaya karar vermiş

Girişimcilere şirket kurmanın belli başlı basamaklarını öğreten Peter Jones Vakfı'nın projesine başvurmuş.

Yılın Girişimcisi seçilmiş. Bu da şirketi kurmak için 5 bin sterlinlik ödülü kazanması ve çalışmak için bir yer edinmesi anlamına geliyor.

"Eğer bir fikriniz, bir tutkunuz varsa onu yapın" diyor Adam.

"Eğer öğrenmeniz gereken birşeyler varsa, gidin, öğrenin ve kendinizi pozitif insanlarla çevreleyin."

Eğer şanslıysanız, size para verecek cömert bir aile üyesine sahip olabilirsiniz.

Ancak bu yoksa, İngiltere'de hükümet start-up şirketlere kredi de veriyor.

Hükümet, 2012'den beri 18-24 yaş arasındaki kişilere 54 milyon sterlin kredi verdi.

20 yaşındaki Vittoria Capaldi, iş başvuruları yaptığı sıralarda çok genç olduğunu ve bu nedenle bankalar ve diğer kredi veren kuruluşlar için "iyi bir aday olarak görülmediğini" söylüyor.

Bunun yerine, 2014 yılında Glasgow yakınlarında kuracağı fırın için start-up şirketlerine verilen krediye başvurdu.

Vittoria 20 bin sterlin kredi aldı.

Bu, 'Honeybee' (Bal Arısı) ismini verdiği fırın için gereken ekipmanları almasını, ayrıca dükkanın dekorunu ve tamirini yaptırmasını sağladı.

"İş planınıza ve fikirlerinize bankalardan daha anlayışlı yaklaştıklarını hissettim" diyor.

İngiltere'de hükümetin ayrıca genç girişimcilere tavsiyelerde bulunmak için iş kurma destek hatları da bulunuyor.

Daha büyük işletmelerden yardım almak

25 yaşındaki Ashleigh Plummer geliştirdiği spor ile ilgili uygulamayı hayata geçirmek için yardıma ihtiyaç duydu.

Birmigham şehrindeki teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up şirketlere yardımcı olan Gymshark isimli şirketle iletişime geçti.

Kentteki 160 dijital teknoloji şirketine ev sahipliği yapan bir kampüste ücretsiz çalışma alanı edindi ve danışmanlık hizmeti hakkı kazandı.

Image caption Ashleigh Plummer, daha büyük şirketlerden öğrenme fırsatlarını kolluyor

İngiltere'de start-up şirketlere destek veren 38 adet merkez var.

Amaçları, büyük şirketlerin rehberlik yoluyla start-up şirketlere yardımcı olmasını sağlamak.

Ashleigh, Gymshark ve onlarla birlikte çalışma olasığının onu buraya sürüklediğini söylüyor.

"Pazarlama stratejileri ve şirketlerini yönetme biçimleri Sports Easy için düşlediğimin aynısı" diyor.

"Rehberim benim sahip olmadığım bilgiye sahip olacak ve ürünümü öne çıkarmama yardımcı olacak. Beni soru sormaya zorlayacak."

Arkadaşların, aile bireylerinin ve meslektaşların katılımını sağlamak

Gittikçe artan sayıda şirket para bulmak için kitle fonlamaya (crowdfunding) dönüyor.

Akshay Ruparelia, 'doorsteps.co.uk' sitesini ailesinden aldığı borçla iki yıl önce başlattığında sadece 18 yaşındaydı.

Image caption Akshay Ruparelia 20 yaşında ve 18 milyon sterlinlik bir şirketi yönetiyor

Bu yılın başında şirkete daha fazla para çekmek için kitle fonlamaya başvurdu.

Şirketin değeri şu an 18 milyon sterlin.

Şirket çalışanlarının ve müşterilerin, şirkete inandıkları için yatırım yapmak istediklerini söylüyor.

Şirketin şu an bin hissedarı var.

Akshay, "İnsanlar devrimin bir parçası olmak istiyor" diyor.