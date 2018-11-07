Kötü kokusuyla ünlü tonlarca durian meyvesi uçağın rötar yapmasına neden oldu

Telif hakkı Getty Images Image caption Durian, dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak biliniyor.

Endonezya'da bir uçak, yolcularının kabinde ağır bir durian meyvesi kokusu bulunduğuna dair şikâyeti ardından rötar yaptı.

Başkent Cakarta'dan Bengkulu kentine giden uçağın kargo bölümüne, iki ton durian meyvesi yerleştirildi.

Durian, dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak biliniyor.

Kokudan rahatsız olan yolcular meyvelerin uçaktan çıkartılmasını istedi.

Tartışmalar sonrasında havayolu şirketi, meyvelerin kargodan çıkartılmasına karar verdi.

Yolcular uçaktan inerken görevliler de durian kasalarını kargo bölümünden çıkardı.

Uçak, bir saat gecikmeyle havalandı.

Sriwijaya Havayolları şirketi olay sonrası yaptığı açıklamada, uçakta durian meyvesi taşımanın yasadışı olmadığını belirtti.

Durian, birçok Asya ülkesinde yaygın bir meyve.

Ancak yaydığı kötü koku nedeniyle bazı ülkelerde meyvenin toplu taşıma, otel ve uçaklarda bulundurulması yasaklanmış durumda.