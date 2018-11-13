California'daki yangınlarda hangi ünlülerin evleri hasar gördü?

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ABD'nin California eyaletindeki 30'dan fazla can alan orman yangınlarında ünlülerin milyonlarca dolarlık evleri zarar gördü.

Yetkililere göre 200'den fazla kişi halen aranıyor.

California eyaleti, tarihindeki en ölümcül yangınlardan biriryle boğuşurken, yangınların sürdüğü üç farklı noktadan 250 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bu kişiler arasında ünlüler de vardı.

Bir kısmının evleri hasar almazken, bazılarının ise evleri yandı.

Miley Cyrus

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ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, nişanlısı Liam Hemsworth ile birlikte yangından sağ salim bir şekilde kurtulmayı başardığını açıkladı.

Ancak evinin ayakta kalamadığını belirtti.

"İçinde yaşadığım toplumu etkileyen yangın nedeniyle harap olmuş durumdayım. Ama şanslılardan biriyim. Evcil hayvanlarım ve hayatımın aşkı güvende ve şu an en önemlisi bu. Evim artık yerinde durmuyor ama ailem ve arkadaşlarımla olan anılarım halen güçlü."

@MileyCyrus tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 Kasım 2018

Cyrus ayrıca Twitter'dan hayranlarına gönüllü olarak çalışma ile para ve malzeme tedarik etme çağrısında bulundu ve konuyla ilgilenen dernek ve yardım kuruluşlarının isimlerini listeledi.

Gerard Butler

İskoç yıldız Gerard Butler, Malibu'daki evinin fotoğrafını Instagram'a yükledi ve itfaiyecilere "cesaretleri için" teşekkür etti.

Fotoğrafın yanı sıra iki video da paylaşan Butler, evinin yarısının yok olduğunu kaydetti.

Neil Young

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Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Neil Young, evinin yandığını internet sitesinde yayımladığı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında iklim değişikliğine de değinerek, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Young, "Bilimi yok sayan, bu tür çözümlerin karar alma mekanizmasının bir parçası olmaması gerektiğini söyleyen bir lider düşünün" dedi.

Vulture sitesine göre bu, ünlü rock yıldızının evini ikinci kez yangında kaybedişi.

Kim Kardashian ve Kanye West

Kim Kardashian-West ve ailesi Los Angeles'taki evlerinden Cuma günü tahliye edildiler. Eşyalarını toplamak için yalnızca bir saatleri vardı.

Kim Kardashian, Snapchat ve Instagram aracılığıyla hayranlarına bilgi vermeyi sürdürdü, yangından fotoğraflar payalştı.

Cumartesi günü yeğeniyle bir fotoğraf paylaşan Kim, "Hepimiz güvendeyiz ve en önemlisi bu" yazdı.

Orlando Bloom

Karayip Korsanları serisinin yıldızı Instagram'daki 2 milyon takipçisiyle Malibu'daki caddesinin fotoğrafını paylaştı.

Bloom, "Burası yaşadığım caddenin iki saat önceki fotoğrafı. Malibu'daki ailemin güvenliği için dua ediyorum ve cesur itfaiyecilerimize minnettarım" yazdı.

Lady Gaga

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Lady Gaga da Cuma günü evini boşaltan ünlülerden biriydi.

Gaga, "Düşüncelerim, bu felaket yangınlar nedeniyle acı çeken ve kaybettikleri sevdiklerinin ya da evlerinin yasını tutanlarla birlikte" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Gerçek kahramanlar" olarak tanımladığı kurtarma ekiplerine de teşekkür etti.