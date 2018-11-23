Şilili yazar Isabel Allende: Kin duygumun üstesinden yazarak geliyorum

Şilili yazar Isabel Allende, BBC 100 Kadın'a verdiği röportajda, nefret ve kayıp duygularının üstesinden yazarak geldiğini söyledi.

1973'teki askeri darbenin ardından Şili'deki evinden ayrılarak ABD'ye taşındı.

"Sizin için değerli ve tanıdık olan her şeyi kaybettiğinizi hissettiğinizde, kin duyuyorsunuz" diyor.

"Size borçlu olunduğunu düşünüyorsunuz ya da sizden bir şey çalındığını. Bu histen (yazarak) kurtuldum."

Uzun yıllar boyunca ABD'de yaşamasına rağmen, halen bütün romanlarını İspanyolca yazıyor.

"İngilizce bir konuşma metni yazabilirim veya kurgu olmayan bir şey" diyor.

"Ama kurgu şurada oluyor (karnını gösteriyor), beyinde olgunlaşmıyor."

Ve halen İspanyolca düşündüğünü söylüyor: "İspanyolca rüya görüyorum. İspanyolca dua ediyorum. İspanyolca sevişiyorum. İngilizce yapsam gülünç hissederdim."

Allende'nin, İspanyolca dilinde yazan yazarlar arasında en çok okunanı olduğu belirtiliyor. 40 dilde 70 milyondan fazla kitabı satıldı.

2014 yılında kendisine dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Cumhurbaşkanlığı Özgürlük Madalyası takdim edildi.

Aynı zamanda Augusto Pinochet'yi iktidara taşıyan askeri darbenin ardından, ülkeden ayrıldıktan neredeyse 40 yıl sonra Şili'nin Ulusal Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

"Bir askeri darbenin ne olduğunu bilmiyordum, çünkü daha önce Şili'de örneğini görmemiştik."

"İlk gün çok ürkütücüydü, çünkü çok beklenmedikti."

"Helikopterler, sarayın bombalanması, ateş açılması, kitapların yakılması, insanların tutuklanması ve kamyonlara tıkıştırılmaları. Bunların hepsi korkunçtu."

Isabel Allende'nin babası, Şili'nin askeri darbeyle indirilen Devlet Başkanı Salvador Allende'nin kuzeniydi.

Allende kaçtı, Venezuela'ya gitti. Burada seyahat edebilmek için vize almayı umuyordu.

"Böylece ayrıldım" diyor. "Bir ay içinde geri döneceğimi düşünerek. Daha sonra eşim geri dönemeyeceğimi keşfetti."

Darbenin ülkeyi böldüğünü söylüyor.

"Bence Şili'deki her ailede en az bir insan baskıyı yaşadı ve aileler parçalandı. Çiftler bölündü."

Yakın bir zamanda, Allende'ye Amerikan Ulusal Kitap Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülü verildi.

Ödülü kabul konuşmasında, "Karanlık zamanlardan geçiyoruz dostlarım" dedi.

"Milliyetçilik ve ırkçılık dönemi, zalimlik ve fanatiklik. Medeniyetimizi ayakta tutan değerlerin ve prensiplerin kuşatma altında olduğu bir zaman.

"Pek çok kişi için şiddet ve yoksulluk dönemi, onlara tanıdık olan her şeyi bırakmaya zorlanan ve hayatlarını kurtarmak için tehlikeli yolculuklara çıkan büyük halk kitleleri için."

Ödülünü, "kendi gibi yeni bir hayat arayışı için bu ülkeye gelen milyonlara" adadı.