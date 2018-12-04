Çin'de sahte botoks şebekesi çökertildi

Telif hakkı Bilim Fotoğraf Kütüphanesi Image caption Botoks gibi uygulamalar Çin'de oldukça yaygın

Çin'de lisanssız ve taklit güzellik ürünleri pazarlayan bir şebeke çökertildi. Ülkenin resmi haber ajansı Şinhua'ya göre, şebeke 6 ayda yaklaşık 30 milyon yuan (4,3 milyon dolar) değerinde sahte güzellik ürünü sattı.

Satılan ürünler arasında botoks ve C vitamini enjeksiyonları ile cilt bakım ürünlerinde kullanılmak üzere yasa dışı bir şekilde ülkeye sokulan hiyalüronik asit de var.

Sahte güzellik ürünlerinin Çin'de yaygın olduğu düşünülüyor.

Ürünler ilk olarak Eylül ayında Hunan eyaletindeki Changde şehrinde bir güzellik salonunda bulundu.

Mesajlaşma uygulamasından pazarlandı

Ürünlerin izini süren yetkililer, Jilin eyaletinde "Zuo" olarak bilinen ve WeChat isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden ürünlerini pazarlayan bir satıcıya ulaştılar.

Polis, "Zuo"nun deposuna düzenlediği baskında, başka güzellik malzemelerinin yanı sıra 2 bin 300 hiyalüronik asit şişesi buldu.

Sevkiyat kayıtları, ürünlerin Çin'de en az 10 eyalete gönderildiğini ortaya çıkardı.

"Zuo" dahil 3 kişi, sahte ve lisanssız ürün satmaktan gözaltına alındı.

Plastik cerrahi alanında dünyanın en büyük pazarlarından

Çin, plastik cerrahi alanında dünyanın en büyük pazarlarından birini oluşturuyor.

Ülkede ameliyatsız güzellik uygulamaları konusunda da büyük bir pazar var.

Çin yetkilileri, bazı kişilerin hastanelik olmalarının ardından sahte güzellik ürünlerinin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunmuştu.