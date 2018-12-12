Kozmonotlar uzay yürüyüşünde: 'Gizemli delikten' örnek toplayacaklar

İki Rus kozmonot 6 buçuk saat sürecek olan uzay yürüyüşüne başladı.

Kozmonotlar Oleg Kononeko ve Sergei Prokopyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetli duran Soyuz MS-09 uzay aracında Ağustos ayında oluşan ve hemen onarılan delik çevresinden örnek toplayacaklar.

Uzay aracının basıncının düşmesine neden olan deliğin neden oluştuğu bilinmiyor.

Uzay yürüyüşü, Soyuz'un tasarımının uzaydayken onarılmaya müsait olmayışı ve uzay aracının dışında kozmonotların tutunabilecekleri parmaklıklar olmaması nedeniyle diğer uzay yürüyüşlerine kıyasla çok zorlu geçecek.