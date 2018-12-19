Elon Musk, yüksek hızlı araç tünelini tanıttı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, otomobillerin şehir içinde yüksek hızla seyahat etmesini sağlamak üzere yapılan yeraltı tünelinin prototipini Los Angeles'ta tanıttı.

Tünelin uzunluğu şu an sadece 1,6 kilometre ama amaç kentteki trafik sıkışıklığını giderecek bir yeraltı tünel ağı kurmak.

Musk, son teknoloji ürünleri denediği Boring şirketi tarafından yapılan tünelin tanıtım toplantısına, sürücü koltuğunda oturduğu araçla tünelden geçerek gitti.

Musk, modifiye edilmiş elektrikli arabaların bir asansör sistemi ile tünele indirilip saatte 240 km hıza çıkabileceğini belirtti.

Nasıl çalışacak?

Plan, modifiye edilmiş elektrikli araçların asansör sistemiyle tünele indirilip, tünellere yerleştirilmesini öngörüyor.

Musk "Bu atılımın mantığı çok basit: normal bir aracı, monte edilebilir kayan tekerleklerle pasif bir araç haline getirip sabitleyerek küçük bir tünel içinde yüksek hızla gidebilmesini sağlamak" dedi.

"Araçların 240 km hıza çıkabileceği arterler olacak ve çıkmak isteyenler için de çıkış şeritleri bulunacak. Bu şekilde yolculuğunuzun büyük kısmını yüksek hızla yapıp, çıkmanız gerektiği zaman yavaşlayacaksınız. Bir tünelden diğerine transfer edileceksiniz. Bu, yerin altında üç boyutlu bir otoyol sistemine benziyor."

Boring şirketi tünelin 1,6 km'lik kısmının 10 milyon dolara mal olduğunu, tünelin geleneksel yöntemle inşa edilmiş olsa 1 milyar dolara mal olabileceğini açıkladı.

Tünel Boring ve SpaceX şirketlerinin bulunduğu Hawthorne bölgesinin altında bulunuyor.

Musk henüz çok başında oldukları tünel çalışmalarının ulaşımda devrim yaratabileceğini iddia ediyor, ancak sistemin geniş çaplı uygulanışının ne kadar gerçekçi olduğuna dair soru işaretleri var.

Musk, Ağustos başında sosyal medyada Tesla'yı piyasalardan çekip, özel mülkiyete çevirecek hamle için gereken "fonları garantilediğini" söylemesinden sonra zorlu günler yaşamıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) mesajların yanıltıcı olduğu iddiasıyla kendisine yönelik açtığı dava sonrası Musk, SEC ile anlaşmış ve 3 yıl süreyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bırakıp 20 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.