Rahaf Muhammed el-Kanun: Twitter Suudi kadını nasıl kurtardı?

Öldürülme korkusuyla ailesinden kaçan, ancak pasaportuna el konulduğu için Tayland'da havaalanında mahsur kalan Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el-Kanun'un öyküsü, sosyal medyanın gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Rahaf Muhammed el-Kanun, Kuveyt'te tatildeyken geçen hafta sonu ailesinden kaçtı.

Müslümanlıktan çıktığı için ailesinin öldüreceği korkusuyla ülkesine geri dönmek de istemiyordu.

Avustralya'ya gitmeyi ümit ediyordu.

Ancak Tayland'da pasaportuna el konuldu.

Rahaf Muhammed el-Kanun, havaalanındaki otel odasından sosyal medyada 'Beni Kurtarın' mesajını paylaştı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

Saatler içinde binlerce takipçiye ulaştı.

Çağrısı uluslararası bir kampanyaya dönüştü.

Bir iddiaya göre Suudi Arabistan maslahatgüzarı, "Tayland pasaportuna el koyacağına keşke telefonuna el koysaydı" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve insan hakları savunucuları duruma el koydu.

Rahaf Muhammed el-Kanun, BM gözetiminde havaalanından ayrıldı, Suudi Arabistan'a gönderilmemesine karar verildi.

Şimdi ise Avustralya'ya gitme talebiyle ilgili hakkında verilecek kararı bekliyor...