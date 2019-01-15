Gillette'in cinsel taciz ve zorbalığa gönderme yapan reklamı boykot çağrılarına yol açtı

Telif hakkı Gillette Image caption Gillette reklamı

Gillette markasının #MeToo (Ben de) hareketine ve cinsel tacize, erkeklerin birbirlerine karşı zorbalığına, maço davranışlarına gönderme yapan son reklamı, internet kullanıcılarını ikiye böldü.

İngilizce'de "Erkeğin elde edebileceğinin en iyisi" sloganını kullanan jilet markası yeni reklamında slogan olarak "Erkeğin olabileceğinin en iyisi" sloganını seçmiş.

Firma, Türkiye'de "Erkek için en iyisi" sloganını kullanıyor.

Şirket, bu reklamla birlikte erkeklerin birbirlerinden hesap sorabilir olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Bazı kişiler reklamı beğenirken, bundan sonra Gillette markasını satın almayacaklarını açıklayanlar da oldu.

Reklam, YouTube'da 48 saat içinde 2 milyondan fazla izlendi.

Gillette tarafından yapılan numaralı Youtube paylaşımını geçin Uyarı: Üçüncü tarafların sağladığı içerikte reklam bulunabilir. Gillette tarafından yapılan numaralı Youtube paylaşımının sonu Fotoğrafın Telif Hakkı Gillette Gillette

Salı günü öğle saatlerinde 39 bin kişi reklamı beğendiğini belirtirken, 259 bin kişi ise reklamı beğenmediğini kaydetti.

Reklamda cinsel taciz, zorbalık, cinsiyetçi davranış ve öfkeli erkek davranışı gösterilmeden önce, "Erkeğin elde edebileceğinin en iyisi bu mu?" diye soruluyor.

Telif hakkı Gillette Image caption Reklamda, bir erkek bir kadını taciz etmeye giden arkadaşını durduruyor

Ardından reklamda bu tür davranışları kamuda engellemeye yönelik daha olumlu davranışlar gösteriliyor.

Reklama yapılan yorumların çoğu olumsuz. Bir daha asla Gillette ürünlerini almayacaklarını söyleyenlerin yanı sıra reklamı "feminist propaganda" olarak görenler de mevcut.

Öfkeli yorumculardan biri, "İki dakikadan az bir süre içerisinde en büyük hedef kitlenizi yabancılaştırmayı başardınız. Aferin" ifadelerini kullandı.

Twitter kullanıcıları da Gillette'in yeni reklam kampanyasıyla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirdiler.

Bir kullanıcı, "12 yaşımdan biri tıraş oluyorum. En başından beri Gillette kullandım, çünkü babam da onu kullanıyordu. Bir daha asla kullanmayacağım, babam da öyle, birlikte 50'den fazla yıldır Gillette kullandık. Bir daha asla" dedi.

@ary31574363 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I’ve been shaving since I was 12, since the beginning I used Gillette because that’s what my father used, now I will never use it again, and neither will my father, collectively been your customers for 50+ years never again #BoycottGillette #Gillette — Ary (@ary31574363) 15 Ocak 2019

Gillette markasını bünyesinde bulunduran Procter & Gamble firmasının özür dilemesi çağrısında bulunanlar da var.

Ancak firma reklam kampanyasına arka çıkarak, "erkeklerin içindeki en iyiye" inanmaya devam edeceklerini söyledi.

Procter & Gamble'ın başkanı Gary Coombe "Birbirimizden hesap sorarak, olumsuz davranışlara bahane bulmayı bırakarak ve yeni jenerasyonu 'kendilerinin en iyisine' ulaşmaları için teşvik ederek, gelecek yıllar için olumlu bir değişime katkıda bulunabiliriz" dedi.

Gillette markası, ABD'de erkeklerde şiddet içeren davranışları azaltmayı amaçlayan 'Building A Better Man' (Daha İyi Bir Erkek İnşa Etmek) projesine de destek veriyor. Aynı zamanda önümüzdeki 3 yıl boyunca erkekleri desteklemek için çalışan ABD merkezli hayır kuruluşlarına da 1 milyon dolar aktaracak.

'Marka yönetileri alacakları olumsuz tepkiyi düşünmüş olmalı'

Reklama yönelik tepkiler çoğunlukla olumsuz olsa da, "reklamın iyisi kötüsü yoktur" lafının doğruluğuna inananlar da yok değil.

İngiltere merkezli bir reklam şirketinin müşteri yöneticisi Rob Saunders BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir sonraki adımları çok önemli, şimdiden paniğe kapılmamalılar. Reklamları onlara iyi bir görünürlük sağlıyor, çok fazla kişi tarafından izleniyor ve bir tartışmaya konu oluyor. Bu reklamı yayınlarken bunların farkında olmalılar" diyor.

Rob Saunders, bu reklamın Gillette'in daha önceki duruşundan farklı olduğu için tepki topladığını düşünüyor.

Olumsuz yorumların yanı sıra 'modern bir erkek' olmanın anlamıyla ilgili tartışmalara katıldığı için, Gilette markasını övenler de var.

Bir kullanıcı, "Gillette'in reklamı açıkça cinsel taciz ve zorbalığa işaret ediyor ve 'Bazı erkekler zaten iyi durumda' diyor. Yine de tonlarca erkek bunu 'normal erkek davranışına' saldırı olarak ve 'bütün erkekleri aynı kefeye koymak' olarak görecektir. Paha biçilemez" diyor.