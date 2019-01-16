Sadece elinizi kullanarak yemekte doğru porsiyonu nasıl bulabilirsiniz?

Yaptığınız yemek arttığında kalmasın diye doyduğunuz halde yediğiniz hiç oldu mu?

Beslenme uzmanlarına göre, bu durum düzenli yaşandığında kilo alınmasına yol açıyor.

Bunun önüne geçmek çok basit. Yemeği pişirirken doğru miktarda pişirmeniz gerekiyor.

Tek kişilik doğru porsiyonu ölçmek ise hiç de zor değil. Sadece elinizi kullanarak, sebze, meyve, bakliyat, makarna ve hatta et ve balıkta doğru porsiyonları bulabilirsiniz.