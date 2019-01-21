Fotoğraflarla: 'Süper Kanlı Kurt' Tam Ay Tutulması'

  • 21 Ocak 2019
California'nın San Diego kentinde 'Süper Kanlı Ay Tutulması' başlangıcı ve havadaki uçak Telif hakkı Reuters
Image caption Ay tutulmasının başlangıcı California'nın San Diego kentinde böyle görüntülendi
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Pazar gecesi ender gökyüzü olaylarından biri olan 'Süper Kanlı Kurt" Tam Ay Tutulması yaşandı.

Türkiye saati ile 05:35'te başlayan tutulma, Kuzey ve Güney Amerika ile Batı Avrupa'nın bazı kesimlerinde izlenebildi.

Güneş ile Ay arasına Dünya'nın girmesi ve bir miktar ışığın atmosferde kırılarak Ay'a ulaşması, Dünya'nın uydusunun kızılımsı bir renk almasına neden oluyor.

Bu sırada ay kızılımsı bir renk alırken, Dünya'ya da normalden daha yakın görülüyor.

Bir sonraki tam ay tutulması 26 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.

Madrid'de Victoria Alada heykeli ve tam ay tutulması Telif hakkı Reuters
Image caption Madrid'de Victoria Alada heykeli ve tam ay tutulması
California'nın Encinitas bölgesinde tam ay tutulması Telif hakkı Reuters
Image caption California'nın Encinitas bölgesinde tam ay tutulması. Tutulmanın en bariz göründüğü an TSİ 08:12 oldu.
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Bu sabah TSİ ile 05:35'te başlayan ay tutulması ise 10:49'da sona erdi. Tutulmanın en bariz göründüğü an ise TSİ 08:12'de yaşandı.

Ay tutulması, Dünya'nın, Güneş ve Ay arasına girmesi ve gölgesinin Ay üzerine düşmesi ile oluşuyor.

Bir miktar güneş ışığı Dünya'nın atmosferinde kırılarak Ay'a ulaşıyor ve onu görmemizi sağlıyor.

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Panama City'den göründüğü haliyle süper kanlı kurt ay tutulmasının farklı aşamaları Telif hakkı AFP/Getty
Image caption Panama City'den göründüğü haliyle süper kanlı kurt ay tutulmasının farklı aşamaları
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Bu ay tutulmasına "süper" denmesinin nedeni Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktaya yaklaşması ve bu yüzden normalden daha büyük görünmesinden kaynaklanıyor.

"Kurt" kısmı ise Ocak ayında gerçekleşen dolunaya "Kurt Ay'ı" adı verilmesinden geliyor.

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Liverpool'dan ay tutulmasının görünümü Telif hakkı PA
Image caption Liverpool'dan ay tutulmasının görünümü
Almanya'nın Dresden kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi üzerinde yükselen süper kanlı kurt ay tutulması Telif hakkı EPA
Image caption Almanya'nın Dresden kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi üzerinde yükselen süper kanlı kurt ay tutulması

Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması şeması

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