Fotoğraflarla: 'Süper Kanlı Kurt' Tam Ay Tutulması'

Telif hakkı Reuters Image caption Ay tutulmasının başlangıcı California'nın San Diego kentinde böyle görüntülendi

Pazar gecesi ender gökyüzü olaylarından biri olan 'Süper Kanlı Kurt" Tam Ay Tutulması yaşandı.

Türkiye saati ile 05:35'te başlayan tutulma, Kuzey ve Güney Amerika ile Batı Avrupa'nın bazı kesimlerinde izlenebildi.

Güneş ile Ay arasına Dünya'nın girmesi ve bir miktar ışığın atmosferde kırılarak Ay'a ulaşması, Dünya'nın uydusunun kızılımsı bir renk almasına neden oluyor.

Bu sırada ay kızılımsı bir renk alırken, Dünya'ya da normalden daha yakın görülüyor.

Bir sonraki tam ay tutulması 26 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.

Telif hakkı Reuters Image caption Madrid'de Victoria Alada heykeli ve tam ay tutulması

Telif hakkı Reuters Image caption California'nın Encinitas bölgesinde tam ay tutulması. Tutulmanın en bariz göründüğü an TSİ 08:12 oldu.

Bu sabah TSİ ile 05:35'te başlayan ay tutulması ise 10:49'da sona erdi. Tutulmanın en bariz göründüğü an ise TSİ 08:12'de yaşandı.

Ay tutulması, Dünya'nın, Güneş ve Ay arasına girmesi ve gölgesinin Ay üzerine düşmesi ile oluşuyor.

Bir miktar güneş ışığı Dünya'nın atmosferinde kırılarak Ay'a ulaşıyor ve onu görmemizi sağlıyor.

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Panama City'den göründüğü haliyle süper kanlı kurt ay tutulmasının farklı aşamaları

Bu ay tutulmasına "süper" denmesinin nedeni Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktaya yaklaşması ve bu yüzden normalden daha büyük görünmesinden kaynaklanıyor.

"Kurt" kısmı ise Ocak ayında gerçekleşen dolunaya "Kurt Ay'ı" adı verilmesinden geliyor.

Telif hakkı PA Image caption Liverpool'dan ay tutulmasının görünümü

Telif hakkı EPA Image caption Almanya'nın Dresden kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi üzerinde yükselen süper kanlı kurt ay tutulması

Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması şeması