Çin'de son 28 yılın en düşük büyüme oranı

Telif hakkı Getty Images

Çin ekonomisi 2018'de yüzde 6,6 büyüdü. Bu, 1990'dan bu yana kaydedilen en düşük büyüme oranı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yavaşlamaya başladığına işaret eden bu oran, küresel büyüme için kaygı verici bulunuyor.

Çin 2017'de yüzde 6,8 büyümüştü. Ekonomi 2018'in son çeyreğinde yüzde 6,4 büyüdü.

Bu seviye, 2009'da küresel finans krizinin zirvesinde görülmüştü.

Ekonomik büyümenin yavaşlamasında, Çin'le ABD arasındaki ticaret savaşının da önemli payı olduğu belirtiliyor.

Telif hakkı Getty Images

İhracata dayalı büyümeden iç tüketime

Apple bu ayların başlarında gelirinin beşte birini elde ettiği Çin pazarındaki yavaşlamanın satışlarını düşüreceği uyarısında bulunmuştu.

Otomobil üreticileri ve diğer şirketler de ABD'yle yaşanan ticaret savaşının olası etkilerine dikkat çekmişti.

Çin hükümeti, bir süredir, ihracata dayalı büyümeden iç tüketimi artırmaya yönelik bir politika izliyor.

Bu çerçevede, inşaat projelerine hız verilirken, bazı vergi oranları düşürüldü, bankaların zorunlu rezerv seviyeleri de azaltıldı.