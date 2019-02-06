Patlayan elektronik sigaranın parçası şah damarına saplandı, hayatını kaybetti

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ABD'nin Teksas eyaletinde, boğazına, patlayan elektronik sigaradan bir parça saplanan 25 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Eyaletin sağlık yetkilileri, parçanın William Brown'ın sol şah damarını kestiğini söyledi.

Yetkililere göre olay 27 Ocak'ta bir elektronik sigara dükkanının park yerinde meydana geldi.

Brown'ın elektronik sigarasıyla ilgili bir şey sormak için dükkana girdiği, dükkan sahibinin ambulans çağırdığı belirtiliyor.

Koma halinde hastaneye kaldırılan William'ın, röntgeninde boğazına bir parça saplandığı tespit edildi.

Birkaç hafta sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanan William'ın 29 Ocak'ta öldüğü açıklandı.

ABD'de medyaya yansıyan haberlere göre 2009-2006 yılları arasında 195 elektronik sigara patlama vakası meydana geldi.

Geçen yıl Mayıs ayında Florida'nın Saint Petersburg kentinde bir elektronik sigara kullanıcısı, cihazın patlayan parçalarının başına saplanması sonucu hayatını kaybetmişti.