İngiltere'de çiftleştirilecek sığırlar için 'Tinder'a benzer' uygulama

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İngiltere'de sığırlar için "çöpçatan uygulaması Tinder'a benzer bir uygulama" kuruldu.

Tudder adlı uygulamada, 42 binden fazla dişi ve erkek sığırın profili yer alıyor.

Uygulama, aralarında ünlü İskoç tenisçi Andy Murray'nin de bulunduğu bir grup yatırımcının girişimiyle kuruldu.

Hectare adlı şirketin uygulamasında çiftçiler, hayvanlarını çiftleştirecek sığırları buluyor.

Çiftçiler, Tinder'da olduğu gibi, beğendikleri ineklerin ya da sığırların fotoğraflarını sağa kaydırarak ilgilerini belli ediyor.

Hectare CEO'su Doug Bairnier, hayvan sahiplerinin, sığırların ruh ikizini seçmesine yardımcı olan "aşk perisi" rolünde olduğu uygulamada, hayvanları eşleştirmeyi insanlarınkinden daha kolay hale getirdiklerini söylüyor.

Uygulamada eşleşen hayvanlar, çiftleşmeleri için kendilerini beğenen hayvan sahiplerinin çiftliklerine götürülüyor.