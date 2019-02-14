İrade gücünü artırmanın yolları neler?

Psikolog Walter Mischel, 1960'larda yaptığı ünlü deneyde çocuklara isterlerse hemen şu an bir şeker vereceğini, ama 15 dakika beklerlerse iki şeker vereceğini söylemiş ve çocukların daha büyük bir ödül için iradelerini kullanıp kullanmadığına bakmıştı.

Yıllar geçti, deneye katılan çocuklar yetişkin oldu. Ve deneyde 15 dakika beklemeyi seçen çocukların daha başarılı yetişkinler olduğu ortaya çıktı.

Daha iradeli insanların beyinlerinin bazı bölgelerinin de daha aktif olduğu da görüldü.

Peki irade doğuştan var olan bir özellik mi yoksa geliştirilebilir mi?

İşte irade gücünü artıracak bazı tavsiyeler...