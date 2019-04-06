Türkiye 2018'de en çok şeker tüketilen ülkeler arasında

Telif hakkı Getty Images Image caption Harvard Üniversitesi'nin anlaşmasına göre meşrubat tüketimi ile erken ölüm arasında bağ var

ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, şekerli içeceklerin sağlık sorunlarına yol açarak erken ölüm riskini artırdığını buldu. Araştırmaya göre Türkiye en çok şekerli içecek tüketilen ülkeler arasında.

Araştırma 30 yaş üstü 37 bin erkek ve 80 bin kadın üzerinde yapıldı. Geçen ay yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, bir kişi ne kadar fazla şekerli içecek içerse, erken ölüm riski de o kadar artıyor.

Baş araştırmacı Vasanti Malik yaptığı yazılı açıklamada, "Ayda 1 kereden az içilmeyle karşılaştırıldığında, ayda 1 ila 4 arası şekerli içecek içmek riski yüzde 1 oranında; haftada 2 ila 6 arası içmek yüzde 6 oranında; günde 1 ila 2 arasında içmek yüzde 14 oranında; günde 2 ya da daha fazla içmek ise yüzde 21 oranında artırıyor" ifadelerini kullandı.

Küresel tüketim

Araştırma, şekerli içecekler içmek ile kalp ve damar hastalıkları nedeniyle erken ölüm arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koydu. Kanser ile arasındaki ilişki ise daha güçsüz.

Meşrubat tüketiminde küresel ölçekte artış görülmesi nedeniyle araştırma sonuçlarının endişe verici olduğu kaydediliyor.

Pazar araştırma şirketi Euromonitor International, 2018'de küresel yıllık meşrubat tüketiminin kişi başına ortalama 91,1 litre olduğunu açıkladı. Bu rakam 5 yıl önce 84,1 litreydi.

Küresel Meşrubat Tüketimi Milyar Litre

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar diet meşrubatlar içmenin daha az riskli olduğunu, ancak bunların meşrubat pazarının ufak bir kısmını oluşturduğunu söylüyor.

Küresel yıllık tüketim kişi başına 3,1 litrede kalıyor.

En fazla risk altında olan ülkeler hangileri?

Dünyanın en büyük şekerli içecek tüketicileri: 2018 yılında kişi başına düşen litre (Kaynak: Euromonitor International) Çin 410,7 ABD 356,8 İspanya 267,5 Suudi Arabistan 258,4 Arjantin 250,4 Nijerya 233 Japonya 185,8 İngiltere 168,3 Türkiye 160,6 Brezilya 114,6

Tablonun gösterdiği gibi, Çin'de kişi başına meşrubat tüketimi günde bir litreden fazla.

Meşrubat sınıflandırması oldukça geniş ve şişelenmiş suları da içeriyor.

Ancak veri analiz şirketi Global Data'ya göre, Çin'de 2017 yılında yıllık şişelenmiş su tüketimi kişi başına sadece 30,8 litre. Genel olarak meşrubat tüketimi ise yıllık kişi başına 410 litre.

Telif hakkı Getty Images Image caption Pek çok ülke şeker tüketimini kısıtlamak için şekerdeki vergileri artırdı

Kalori hesabı

Tıp dergisi Lancet'te 2015 yılında yayımlanan bir makaleye göre, Amerikalılar şekerli içeceklerden günde ortalama 157 kalori alıyorlar.

Şirketin internet sitesine göre, 330ml'lik kutu Coca-Cola'da 35 gram şeker var ki bu da yedi çay kaşığı şekere denk.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günlük şeker tüketiminin 50 gramı geçmemesini tavsiye ediyor.

Bazı ülkeler şekerdeki vergileri artıtarak tüketimi kısaltmaya çalışıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Dünya çapında obezite rakamları artıyor

Sağlık yetkililerinin en büyük endişelerinden biri şekerli içeceklerin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 5 ila 19 yaş arası çocuk ve gençlerde 1975 yılında 11 milyon olan obezite rakamı, 2016'da 124 milyona çıkmış durumda.