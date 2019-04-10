Tayvanlı bir kadının gözünden dört canlı arı çıktı

Telif hakkı Getty Images Image caption Bazı arılar ter emmek için insanlara konuyor

Tayvan'da bir kadın sol gözünde şişlik ve ağrıyla doktora başvurunca, doktorlar kadının sol gözünde dört arının canlı halde durduklarını tespit etti.

İsmi 'He' olarak açıklanan 28 yaşındaki kadın, arılar gözlerine girdiğinde bir mezarlıktaki yabani otları temizliyordu.

Fooyin Üniversite Hastanesi'nden Doktor Hong Chi Ting, BBC'ye yaptığı açıklamada, 4 milimetrelik arıları bacaklarından çekerken "şoke olduğunu" söyledi.

Hastaneden taburcu edilen söz konusu kadının tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Latince Halictidae ismiyle bilinen "ter arıları", zaman zaman ter içmek için insanlara geliyorlar. Kansas Böcekbilimi Topluluğu'na göre bu arılar, yüksek miktarda protein içeriği nedeniyle gözyaşı da içiyorlar.

'Hepsi canlıydı'

He, arılar sol gözüne girdiğinde, Qing Ming mezar temizleme festivali kapsamında akrabalarının mezarlarından yabani otları temizlemekteydi.

Muhabirlere yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar gözüne geldiğinde, gözüne girenin toz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ancak saatler sonra, halen acı içinde olması ve gözlerinin şişliğinin geçmemesi nedeniyle hastaneye başvurdu.

Hastanedeki göz doktorlarından Hong, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Gözlerini tamamen kapatamıyordu. Mikroskopla boşluğa baktım ve böcek bacağına benzeyen siyah bir şey gördüm" dedi.

"Bacağı yakaladım ve bir tanesini yavaşça dışarıya çıkardım, ancak daha sonra bir tane daha gördüm, bir tane daha ve bir tane daha. Hâlâ tek parça halindelerdi ve yaşıyorlardı."

Arıların görüntüleri Tayvan'da televizyonda paylaşıldı.

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Doktor Hong, arıların muhtemelen rüzgar nedeniyle gözün içine girdiklerini ve çıkamadıklarını söyledi.

"Bu tür arılar muhtemelen insanlara saldırmazlar ama ter içmeyi seviyorlar. İsimleri de buradan geliyor" dedi.

Doktor Hong, He'nin arılar içerideyken gözlerini oğuşturmadığı için "şanslı olduğunu" söyledi.

"Kontakt lens takıyordu, lensleri kırmamak için gözlerini oğuşturmadı. Oğuştursaydı, arılar zehirlerini akıtabilirdi. Kör olabilirdi."

Doktor Hong, arıların halen hayatta olduğunu ve numune olarak incelenmeleri için başka bir kuruma gönderildiğini söyledi ve ekledi:

"Tayvan'da böyle bir şeyi ilk defa görüyorum."