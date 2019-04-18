İklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg İtalyan Senatosu'nda konuştu: Geleceğimizi çaldınız

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İklim değişikliğine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine önayak olan 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg, İtalya'da Senato'da yaptığı konuşmada "Geleceğimizi çaldınız" dedi.

Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapan, dün Vatikan'da Papa Francesco ile görüşen Greta Thunberg bugün de İtalyan Parlamentosu'nun iki kanadından biri olan Senato'da bir konuşma yaptı. Thunberg, yeni nesillerin geleceğinin "küçük bir grup insan hep daha fazla paraya sahip olabilsin diye satıldığını" söyledi.

İsveçli öğrenci İtalyan senatörlere hitaben "Tek ihtiyacımız olan şey, bir gelecek. Geleceğimizi çaldınız" dedi ve şöyle devam etti:

"Bize yalan söylediniz. Bize sahte umutlar verdiniz. Geleceğe güvenle bakabileceğimizi söylediniz.

"Milyonlarca öğrenci iklim için grevler yaptı ama hiçbir şey değişmedi. Siz bize sözler veresiniz, ne yapılabileceğine bakacağınızı söyleyesiniz diye eğitimimizden ve gençliğimizden feragat etmek istemiyoruz. Selfie çekmek için sokaklara inmiyoruz. Eyleme geçmenizi, önlemler almanızı istiyoruz. Hayallerimizi ve umutlarımızı geri almak istiyoruz."

Hükümetleri "muhteşem sözler ve harika vaatlere rağmen hiçbir şey yapmamakla" suçlayan Thunberg, fosil yakıtlarının kullanımına son verilmesi, doğanın korunması, ekosistemi tahrip etmeyen yeni yöntemler bulunması çağrısı yaptı.

Thunberg, "Kennedy 'Ay'a gideceğiz' demişti ve birkaç yıl sonra gidildi. Notre Dame yandı ve birkaç saat içinde yeniden inşası için para bulundu. Bir şey yapmak istediğimizde bir yolunu buluyoruz. Fakat iklimin tahribatını durdurmak için hiçbir şey yapılmıyor" dedi.

Papa'dan Greta'ya: Devam et!

Çevreye daha az zararlı olduğu için uçak yerine trenle seyahat eden Thunberg, dün geldiği İtalya'da ilk olarak Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco ile görüşmüştü. Vatikan'da her Çarşamba sabahı düzenlenen genel kabul törenine katılan Thunberg, törenin ardından Papa ile kısa bir sohbet etmişti.

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Papa Francesco, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2015'te "Laudato Si'" (Övgüler Olsun Sana) isimli bir genelge yayımlamıştı. Papa, siyasi yetkililerin iklim değişikliği konusunda harekete geçmekte gecikmesini "İnsan aptaldır, gözleri görmeyen bir inatçıdır. Aynı çukura iki kez düşen tek hayvan insandır" sözleriyle değerlendirmişti.

Dün de Vatikan'daki görüşmede Papa Greta Thunberg'e "Tanrı seni kutsasın. Çalışmaya devam et, devam! Yola devam, ilerle!" dedi. Thunberg de Papa'ya "İklimi savunduğunuz için ve gerçekleri söylediğiniz için teşekkürler. Bunun anlamı büyük" ifadelerini kullandı.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire bugün, Greta Thunberg'le yapılmış bir söyleşi yayımladı. Thunberg, Papa ile neden görüşmek istediği sorusuna "Papa Francesco akut iklim krizini ele alan ilk dünya lideri. Gezegenimizi ve doğal hayatı korumak gibi bir ortak amacımız olduğu için ikimiz aynı taraftayız" diye yanıt verdi.

Time dergisinin en etkili isimler listesinde

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Greta Thunberg, geçen Ağustos ayından bu yana her cuma İsveç Parlamentosu önünde oturma eylemi yapıyordu. Greta Thunberg'in yarın da Roma'da düzenlenecek "Fridays for Future" (gelecek için Cuma) gösterisine katılması bekleniyor.

İklim değişikliğiyle mücadele kampanyasını dünyaya taşıyan Thunberg, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda da konuşmuştu.

Dünya çapında öğrenci eylemlerine ilham kaynağı olan Thunberg Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Time dergisi de 16 yaşındaki Thunberg'i "dünyanın en etkili 100 kişisi" listesine dahil etti.