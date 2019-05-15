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Küresel ölçekte en büyük beş teknoloji şirketi, internetteki terör bağlantılı içerikleri sınırlama ve daha sıkı kontrol taahhüdü verdi.

Paris'teki "Christchurch Çağrısı" zirvesinde bir araya gelen Facebook, Amazon, Google, Twitter ve Microsoft yöneticileri, terör bağlantılı içeriği tespit edip ayıklamayı sağlayacak ortak araçlar geliştirmek üzere anlaştı.

Zirvede şirket ve bazı hükümetler şiddet barındıran içeriğin ve nefret söyleminin yayılmasını engellemek ve sosyal medyayı terörün aleti haline getirmemek amacıyla bbir eylem planı imzaladı.

Zirve çağrısı, Yeni Zelanda'da camileri hedef alan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası yapılmıştı.

15 Mart'ta Christchurch'te yapılan silahlı saldırı Facebook üzerinden canlı yayınlanmıştı.

Zirvenin başkanlığını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptı. Ardern teknoloji şirketi yöneticilerine "Christchurch Çağrısı" adı altında bir taahhütte bulunmaya davet ediyordu.

Zirveye İngiltere, Kanada, İrlanda, Norveç, Ürdün, Senegal ve Endonezya liderleri ile Avrupa Birliği yetkilileri de katıldı.

Ayrıca video paylaşım sitesi Dailymotion ile arama motoru Qwant'tan yetkililer ve Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales da Fransa'daki zirvedeydi.

ABD katılmadı

Zirveye temsilci göndermeyen Washington, zirvenin ardından yaptığı açıklamada Christchurch Çağrısı'nı bir girişim olarak destekleseler de ortak metne imza atmayacaklarını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada özel şirketlerin içeriklerini düzenleme sorumluluğu taşıdığı ancak ifade özgürlüğünün de korunması gerektiği belirtilerek "İnternetteki terörizm bağlantılı içerikle mücadele çabamızda proaktif olmayı sürdüreceğiz ancak ifade ve basın özgürlüğüne saygı duymayı da sürdürüyoruz" denildi.

Şirketleri, bu platformların terör amaçlı kullanılmasını engelleyecek düzenlemeler yapmaya çağırdıklarını belirten Beyaz Saray "Ama bunun ötesinde, terör söylemini yenmenin en iyi yolunun yapıcı söylem olduğunu savunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Nasıl önlemler alınacak?

Şirketler öncelikle kullanım şartlarını "terörizm ve şiddet barındıran radikal içeriklerin dağıtımını kesinlikle yasaktır" şeklinde güncelleyecek.

Ayrıca terör saldırısı gibi olaylara cevap verebilmeyi sağlayacak kriz protokolleri oluşturulacak.

Şirketler ayrıca terör ya da şiddet barındıran radikal içeriklerin tespiti ve ayıklanmasıyla ilgili olarak "şeffaflık raporları" yayınlama sözü verdi.

Telif hakkı Reuters Image caption Zirvenin başkanlığını Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı.

Zirveden önce Facebook, sosyal medya platformu üzerinden yapılan canlı yayınlara (Facebook Live) sınırlamalar getireceğini duyurmuştu.

Facebook yeni canlı yayın kurallarına uymayan kullanıcılara, ilk ihlallerinde canlı yayın yasağı getirileceğini açıkladı. Ayrıca yasağı ihlal eden yayınları paylaşan kullanıcıların da canlı yayın özelliğini kullanmaktan süreli olarak men edileceği belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Facebook'un yeni kurallarını "iyi bir ilk adım" olarak niteledi.