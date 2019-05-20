Game of Thrones finalinde 'günümüzden bir obje': Plastik su şişesi

Telif hakkı HBO

Milyonlarca kişinin izlediği Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin Pazar akşamı yayınlanan final bölümünde bir sahnede, plastik bir su şişesi unutulduğu fark edildi. Dikkatli izleyiciler, su şişesinin görüldüğü sahneyi sosyal medyada paylaştı.

Plastik şişenin Samwell Tarly'nin oturduğu sandalyenin ayağının arkasında unutulduğu görülüyor.

2 hafta önce yayınlanan bölümde de kahze zinciri Starbucks'a ait bir karton kahve bardağı görülmüştü.

Dizinin başlıca karakterlerinden Daenerys Targaryen'in yemek masasında duran, üzerinde plastik kapağı bulunan kartondan Starbucks bardağı, sosyal medyada diziyle alay edilmesine neden olmuştu.

Telif hakkı HBO Image caption Kahve bardağının görüldüğü Game of Thrones sahnesi

Dizinin yayıncısı HBO da yaptıkları hataya gelen yorumlara esprili bir dille yanıt vermiş ve "Son bölümde görünen latte (sütlü kahve) bir hataydı. Aslında Daenerys bitki çayı siparişi vermişti" yazmıştı.

HBO'nun dizinin internet versiyonunda hatalı sahneyi çıkardığı görülmüştü. Plastik su şişesinin görüldüğü sahne için de aynı yöntem uygulanacak mı bilinmiyor.

Öte yandan George RR Martin'in kitabından uyarlanan ve yaklaşık 10 yıldır süren dizinin son sezonu, geniş bir hayran kitlesinin de tepkisini çekmişti.

Dizinin son bölümlerinin, izleyicilerinin bir kısmı üzerinde yarattığı hayal kırıklığı sonrası, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatılmış, HBO'ya yapılan çağrıya 500 binden fazla izleyici imza vermişti.