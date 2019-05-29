Einstein'ın genel görelilik kuramı neden devrim niteliğindeydi?

Yaşadığımız evrenle ilgili bildiğimiz hemen her şey, Alman bilim insanı Albert Einstein'ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı ile değişti.

Albert Einstein, kendi dönemine kadar fizik dünyasını domine eden Isaac Newton'un kütle çekim kuramını geliştirerek, zamanı da bir boyut olarak devreye soktu ve uzay-zaman kavramını ortaya çıkardı.

Gezegenlerin yörüngede kalmasından kara deliklere, hatta her gün kullandığımız navigasyon cihazlarına kadar etki eden bu teoriyi anlayabilmek ve anlatabilmekse oldukça güç.

Siz de böyle düşünüyorsanız, animasyon videomuz bu konuda size yardımcı olabilir.