Telif hakkı Getty Images

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, melez Savannah kedileri satın almasını eleştiren hayvan hakları örgütü PETA'ya "Gidip gerçek sorunlarla uğraşın" diyerek kendini savundu.

PETA, Bieber'ı barınaklardan hayvan sahiplenmek yerine, özel olarak üretilen melez hayvan satın aldığı için eleştirmişti.

Hollywood Reporter'a göre, Bieber iki kediyi 35 bin dolara (yaklaşık 200 bin TL) satın aldı.

Savannah kedileri, evcil kediler ile yabani "serval" kedisinin çiftleştirilmesiyle üretilen melez bir kedi cinsi.

"Kabullenin"

Instagram hesabından PETA'nın eleştirisine tepki gösteren Bieber, hayvan hakları örgütünün yasa dışı avlanma ve hayvanlara karşı şiddet gibi gerçek sorunlara odaklanması gerektiğini söyledi.

25 yaşındaki Bieber "Gidip gerçek sorunlara odaklanın. Özel bir cins kedi almama mı tepki gösteriyorsunuz? Köpeğim Oscar'ı aldığımda buna takılmamıştınız ve onu da barınaktan sahiplenmemiştim. Aldığımız her hayvan barınaktan mı gelmek zorunda?" yazdı.

Kurtarılmış hayvanların sahiplenilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Bieber yine de başka seçenekler de olduğunu ve hayvan yetiştirticilerinin bunun için var olduğunu belirtti.

Bieber Sushi ve Tuna adını verdiği kedileri için Instagram hesabı da açtı.

PETA ise melez kedilere olan talebi artırmakla suçladığı Bieber'a cevabında, yerel bir barınaktan kedi sahiplenerek tüm hayranlarını aynısını yaparak hayat kurtarmaya teşvik edebileceğini vurguladı.

Bieber'a konu hakkında daha derin düşünmesini salık veren PETA "Dünyada her yıl milyonlarca hayvan, sahiplenecek yeterince insan bulunamadığı için ölüyor. Hayvan nüfusunun fazlalığı gerçek bir sorun" cevabını verdi.

İlk kez 1986'da üretildi

Evcil siyam kedisi ile orta boylu yabani Afrika serval kedisinin melezi olan Savannah kedisi, ilk kez Judee Frank tarafından 7 Nisan 1986'da üretildi.

Bu kedi cinsi 2001 yılında Uluslararası Kedi Birliği tarafından tanındı.

Ağırlıkları 3 ila 9 kilo arasında değişen Savannah cinsinin yaşam süresi ortalama 17-20 yıl.

Belçika geçen Nisan ayında aralarında Savannah kedilerinin de bulunduğu bazı melez ırkların üretimini "kedi cinslerinin sağlık ve davranışsal bozukluklar gösterdiği gerekçesiyle" yasaklamıştı.

Sushi ve Tuna, Bieber'ın ilk egzotik hayvanları değil.

Bieber, 2013 yılında doğum gününde hediye edilen OG Mally adlı Kapuçin maymununu, turneye gittiği Almanya'ya sokmak istemiş, maymun Bieber'dan alınarak bir hayvanat bahçesine gönderilmişti.