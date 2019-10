Elif Şafak'ın da aday gösterildiği Booker Edebiyat Ödülü'nü kazanan bugün belli oluyor

Telif hakkı Booker Prize/PA Media

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Ödülü'nü kazanan yazar bugün açıklanıyor.

Kısa listeye kalan altı yazar arasında On Dakika Otuz Sekiz Saniye adlı kitabıyla Elif Şafak da var.

Şafak, ödül için Damızlık Kızın Öyküsü'nün devam kitabı Testament'ı kısa bir süre önce çıkartan Margaret Atwood ve Quichotte kitabıyla Salman Rushdie gibi isimlerle yarışıyor.

Ödülün favorisi olarak ise 2000 yılında da Booker Ödülü'nü kazanan Atwood gösteriliyor.

Londra'daki Guildhall salonunda düzenlenecek olan ödül töreni TSİ 23:30'da başlayacak.

Kazanan yazara, 50 bin poundluk bir para ödülü de veriliyor.

Kısa listeye kalan diğer adaylar da Ducks, Newburyport kitabıyla Lucy Ellman, Girl, Woman, Other kitabıyla Bernardine Evaristo ve An Orchestra of Minorities kitabıyla Chigozie Obioma.