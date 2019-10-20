Vegan aktivistlerin eylemi yüzünden 'tavşanlar felç oluyor'

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Hollanda'nın doğusundaki Arnhem kenti yakınlarındaki bir tavşan çiftliği, son aylarda vegan hayvan hakları savunucularının hedefi haline geldi.

Aktivistlerin genellikle gece yarısı gerçekleştirdiği protesto eylemi, çiftçi ailesi ve tavşanlar için korkulu bir rüyaya dönüştü. Çiftliğin sahibi Henk Oonk'a göre, eylemcilerin yarattığı gürültü ve ışık nedeniyle tavşanlar felç geçiriyor ve bulaşıcı hastalığa yakalanarak telef oluyorlar.

Almanya sınırına yakın Vragender köyündeki çiftlik, 1986 yılından bu yana Hollanda'nın en büyük tavşan üreticisi durumunda. Genellikle Almanya pazarına yönelik çalışan çiftlikten, yılda yaklaşık 340 ton tavşan eti elde ediliyor.

Hollanda Hayvan Koruma Ajansı tarafından, "hayvan dostu" olduğu gerekçesiyle yıldızla ödüllendirilen işletme, geçen Nisan ayından bu yana vegan aktivistlerin hedefi haline geldi.

İspanya'daki boğa güreşleri sırasında gerçekleştirdiği protesto eylemleri ile bilinen Hollandalı hayvan hakları savunucusu Peter Janssen ve arkadaşları, geçen hafta yeniden bir geceyarısı tavşan çiftliğine girdi.

Saat 1:30 sıralarında gürültü ile uyanan çiftçi aile, polisi aradı. Bir süre sonra ışıklar yandı, polis telsizleri, koşuşturma sesleri ve eylemcilerin sloganları arasında iki kişi gözaltına alındı.

Tavşan çiftliğinin sahibi, Henk Oonk, şu an çiftlikte bulunan 35 bin tavşanın hayvanseverlerin eyleminden olumsuz etkilendiğini söylüyor.

Oonk'a göre, aktivistlerin yaptığı gürültü ve aniden açılan ışıklar, tavşanların felç olmasına neden oluyor. Bu yüzden, eylem sonrası bazı hayvanların öldüğünü belirten Hollandalı çiftçi, "Bana göre, gerçekten hayvan seviyor olsalar bunu yapmazlardı" diyor.

Çiftlik sahibi, koruyucu tulum ve galoş olmadan hayvanların bulunduğu bölüme giren aktivistlerin, tavşanlara ölümcül "Viral Hemorajik Hastalık (VHD)" virüsü bulaştırdıklarını da söylüyor.

Henk Oonk'a göre, virüsün bulaştığı tavşanlar, 5 günlük kuluçka süresinin ardından aniden ölüyor.

De Telegraaf gazetesine konuşan Oonk aktivistlerin suç işlediğini düşünüyor.

Hollandalı çiftçi, hükümetin, hayvan refahı konusunda "suçluları muhatap aldığını" savunarak, "Buna inanamıyorum" diyor.

Hollanda Tarım ve Bahçıvanlık Örgütü (LTO) de, aktivistlerin eyleminin "çirkin" olduğu görüşünde. Örgüt sözcüsü Marc Colon, LTO internet sitesinde yer alan açıklamasında "Bir çiftçi kendisini çiftliğinde güvende hissetmek zorundadır" görüşünü dile getirdi.