Telif hakkı Erika Lust Productions Image caption Film yönetmeni Erika Lust, porno içeriklerin kadınların deneyimini de yansıtması gerektiğini savunuyor

"Kadınlar da cinsellikten hoşlanan canlılardır. Burada olmamız, bu hayatta var olmamız, hep seks sayesinde."

Bu sözlerin sahibi kendi prodüksiyon şirketinin sahibi olan erotik film yönetmeni Erika Lust.

Lust, kadınların da en az erkekler kadar porno izlemekten hoşlandığını ancak "ortalıkta olan porno materyallerin önemli bir kısmının kadın cinselliğini pek önemsemeyen erkekler tarafından üretildiğini" söylüyor:

"Çektiğim filmlerle, alıştığımız pornoların alternatifi olduğunu göstermeye çalışıyorum."

'Maço porno' insanın içindeki isteği kaçırıyor

Dünyanın en büyük porno sitesi PornHub'ın 2018 yılı verilerine göre, dünya çapında saniyede bir 1000 arama gerçekleşiyor.

Ancak, Lusk'a göre, internet üzerinden rahatlıkla erişilebilen cinsel içeriklerin önemli bir kısmı pornonun yavan bir versiyonunu gösteriyor: Kadının zevk alıp almamasını ve bazen de saygınlığını korumayı umursamayan "maço bir adamın" zevk maceraları.

Lust, birçok porno sitesinde atılan başlıkların bile seksi ya da uyarıcı olmaktan uzak, aksine insanın içindeki isteği de kaçıran nitelikte olduğunu savunuyor:

"Bu web sitelerinde bulunan pornoların çok büyük bir kısmının temsil ettiği cinsellik bana uymuyor. Ben kendi çektiğim filmlerde cinsel ilişki yoluyla herkesin eşit derecede zevk alabileceğini göstermek istiyorum.

"Seks, insanların bir araya geldikleri ve harika zaman geçirdikleri bir şey olmalı."

Benzer şekilde düşünen isimlerden biri de The Hot Bed podcast serisinin sunucularından ve "More Orgasms Please" kitabının yazarlarından Lisa Williams:

"Okurlarımız ve dinleyicimiz, internette buldukları pornoların kendi deneyimlerini yansıtmadığını söylüyor. Kadınların cinsel ilişkiden aldığı zevki, arzularını veya nasıl olduğunu temsil etmiyor."

Williams, internetteki "ana akım pornonun hala bazı eski ve tüketilmiş fikirlere saplanıp kaldığını" belirtiyor.

Telif hakkı Instagram / @cecile_hoodie Image caption Erika Lust, yaptığı paylaşımların Instagram tarafından kaldırıldığını söylüyor

Instagram ve 'gölge banlama'

Her ne kadar Erika Lust, çektiği filmleri tanıtmak için sosyal medyayı kullanıyor olsa da, bu çalışmalara ve diğer erotik sanatçıların işlerine ulaşmak için epey bir çaba sarf etmek gerekiyor.

Erika Lust, bu durumun sosyal medya platformlarının bu tarz içeriklere karşı olumsuz bir önyargısı olmasına ve bunları yasaklamasına bağlıyor.

Lust, Instagram hesabının ve gönderilerinin, "cinsel içerik" taşıdığı gerekçesiyle belli bir paylaşım sitesinde içeriğin tamamen ya da kısmen engellenmesi anlamına gelen "gölge banlamaya" (shadow ban) maruz kaldığını söylüyor.

Bu durumla ilgili internette paylaşım yaptığında başka erotik sanatçıların da benzer şikayetlerle kendisine ulaştığını belirtiyor.

Instagram, BBC'ye yaptığı açıklamada, "gölge banlama" terimini kullanmadıklarını ancak kural ihlali olduğuna karar vermesi halinde "kendisine bildirilen içeriklerle ilgili harekete geçtiğini" söyledi. Ayrıca, kullanıcıların platformun aldığı kararlara itiraz etme haklarının olduğu da vurgulandı.

Ancak Lisa Williams da @thehotbedcollective adını verdiği ve genellikle cinsellikle ilgili eğitim içerikleri yayınlayan Instagram hesabının da benzer bir durumla karşı karşıya olduğunu söylüyor:

"Uygunsuz hiçbir gönderi koymamış olmamıza karşın bazı gönderiler hakkında şikayet edildiğini ve silindiğini görüyoruz. Kadınların mastürbasyon yapmasıyla ilgili bir çizim vardı ve çok hızlı bir şekilde silindi.

"Burada bir çifte standart varmış gibi duruyor. Ve ortadan kaybolan gönderiler, kadınların güçlenmesi ve vücutlarıyla ilgili bilgi edinmeleri açısından kaygı verici."

Lust, kadınları "aşağılayan" isimlere sahip geleneksel maço çizgisindeki hesapların ise "internet aleminde kabul gören türden cinselliği temsil ettiğini" belirtiyor.

Image caption Erika Lust

İnsanlar cinsellik konusunda nereden bilgi alıyor?

BBC'nin bu yıl yaptığı bir araştırmaya göre, İngiltere'deki kadınların üçte biri cinselliği porno izleyerek öğrendiğini söylerken, internetteki porno içeriklerini gerçekçi bulan erkek çocukların oranı ise yüzde 53 oldu.

Erika Lust, "Toplumumuzda cinsellik eğitimi konusunda çok büyük bir boşluk var. Haliyle gençler de pornoya yöneliyor. Cinselliği merak ediyorlar, cinsellik hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar, cinselliği anlamak istiyorlar. Ve evet porno izliyorlar" diyor.

Lisa Williams ise "etik" yani istismara dayanmayan porno içeriği "internette bulmanın kolay olmadığı ve hatta bazı durumlarda bu içeriklere ulaşmak için para ödenmesi gerektiği görüşünde.

Erika Lust'ın bazı filmlerinde rol alan erotik film oyuncusu Heidi ise deneyimlerini şöyle anlatıyor:

"13-14 yaşlarından itibaren, cinselliğimin farkına varmaya başladığımda elimin altında internet diye bir şey vardı. Pornodan gerçek anlamda etkilenen ilk kuşağın bir üyesi olduğumu düşünüyorum. Aslında porno sadece genç nesilleri değil, herkesi etkiliyor."

Image caption Erotik filmlerde rol alan Heidi

Kadınları temsil eden porno

Lisa Williams, "Kadınlar da cinsellik yaşayan canlılar. Ancak bazen ana akım pornoyu izlemek ve izlerken endişelenmemek çok güç. Farklı vücutlar, tutku, sevgi ve çekim görmek istiyoruz. Bir yandan şehvetimizi tatmin ederken, diğer yandan yeni fikirler de elde etmek istiyoruz" diyor.

Heidi de porno filmlerde farklı vücut yapılarının yer alması gerektiğini savunuyor:

"Erika ile 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bundan önce benim gibi, hafif toplu bir kadını temsil eden hiçbir oyuncunun olmadığını fark ettim. Bunu fark ettiğimde 21 yaşındaydım."