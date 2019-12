Telif hakkı Getty Images Image caption Roxette toplam albüm satışları dünya çapında 80 milyonun üzerinde

1990'lı yıllarda dünya çapında üne kavuşan İsveçli Roxette grubunun solisti Marie Fredriksson, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Fredriksson'ın müzisyen Per Gessle ile birlikte kurduğu Roxette grubu, The Look, Joyride ve It Must Have Been Love gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.

Fredriksson'un menajeri yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının 17 yıldır kanserle mücadele ettiği belirtildi.

Gessle da, "40 yılı aşkın bir süredir hayatımda olan çok iyi bir dostumu kaybettim. Hiçbirşey eskisi gibi olmayacak" dedi.