2020 yılında merakla beklenen 20 film

Telif hakkı Warner Bros/Universal/Disney/Getty Images Image caption Soldan sağa: Gal Gadot, Robert Pattinson, Yifei Liu ve Daniel Craig

2020 yılında vizyona girecek bir dizi film şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı.

Steven Spielberg, Batı Yakası Hikayesi'ni tekrar yorumlamak üzere yönetmen koltuğuna otururken, Sam Mendes de Birinci Dünya Savaşı sırasında geçen 1917 filminde kullandığı çekim teknikleriyle şimdiden konuşulmaya başlandı.

Süper kahraman filmleri açısından da 2020'nin bereketli geçmesi bekleniyor. Yırtıcı Kuşlar, Mulan, Kara Dul ve Wonder Woman 1984 bunlar arasında.

Ayrıca 1980'lerin kült filmleri Hayalet Avcıları ve Top Gun'ın devam filmleri de 2020 içerisinde vizyona girmeyi bekliyor.

James Bond ve Hızlı ve Öfkeli de aksiyon severleri memnun edecek seçenekler.

Telif hakkı Fox Image caption Hitler rolünde Taika Waititi (solda) ve Jojo'yu oynayan Roman Griffin Davis

Tavşan Jojo (Jojo Rabbit)

İkinci Dünya Savaşı döneminin Alman diktatörü Adolf Hitler ile ilgili çekilmiş ender komedilerden ve yılın en çok beklenen filmlerinden biri.

Savaş döneminde Almanya'da geçen filmde, Nazi gençlik kamplarında eğitim gören genç Jojo'nun annesinin tavan arasında sakladığı Yahudi kızla arkadaşlık kurması ve böylece inandığı şeyleri sorgulamasını konu alıyor.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini 2004 yılında En İyi Kısa Film dalında Oscar adayı olan Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi yapıyor.

Waititi aynı zamanda filmde Jojo'nun hayali arkadaşı Hitler'i canlandırıyor.

Filmin Türkiye'de vizyona giriş tarihi 31 Ocak 2020.

Telif hakkı UNIVERSAL PICTURES

1917

Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes'in çektiği 1917, Birinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor.

Film, yüzlerce askerin hayatını kaybetmesini önleyecek bir mesajın düşman bölgesine geçilerek iletilmesi gibi başarı şansı oldukça düşük ancak kritik bir görevi yerine getirmekle görevlendirilen iki askerin öyküsünü anlatıyor.

Filmde rol alan oyuncular arasında Colin Firth, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Mark Strong ve Richard Madden gibi isimler var.

Filmin özellikle savaş sahnelerinin tek plan çekim gibi görünen oldukça etkileyici ve izleyiciyi içine alan bir teknikle çekildiği belirtiliyor.

Mendes, dedesinin hikayesinden ilham alarak filmin öyküsünü yazdığını söylüyor.

1917'nin Türkiye vizyon tarihi 7 Şubat 2020 olarak açıklandı.

Telif hakkı LIONSGATE

Skandal (Bombshell)

Türkiye'de yılın son günlerinde vizyona giren Skandal filmi, Fox News'un eski Genel Yayın Yönetmeni Roger Ailes'ın kendilerini taciz ettiği iddiasını ortaya atan kadınların hikayesini anlatıyor.

Fox News'u ABD'nin en çok izlenen haber kanalı yapan Ailes hakkında 2016 yılında cinsel taciz iddiaları ortaya atılmıştı.

Ailes, 2017 yılında hayatını kaybetti.

Skandal filmi de Ailes'i ihbar edip, dava süreci başlatan üç kadının öyküsünü anlatıyor.

Filmin başrolünde Oscar ödüllü Nicole Kidman ve Charlize Theron ile Oscar adayı Margot Robbie rol alıyor.

Telif hakkı Universal Image caption Willem Dafoe ve Robert Pattinson

The Lighthouse

Başrollerinde Robert Pattinson ve Willem Dafoe'nın rol aldığı bu psikolojik gerilim filminin yönetmenlik koltuğunda Robert Eggers var.

35 milimetre ve siyah-beyaz çekilen filmin prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapıldı.

Film, çok uzun bir zamandır deniz fenerinde nöbetçilik yapan iki adamın yalnızlığını ve akıl sağlıklarını yitirmelerini anlatıyor.

Türkiye'de vizyona girmeyecek olan film, geçen yılki Filmekimi programı kapsamında izleyiciyle buluştu.

Telif hakkı WARNER BROS

Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey)

Yılın ilk süper kahraman filmlerinden birisi.

Filmin yönetmeni Cathy Yan oturuyor. Filmdeki kötü karakteri de Ewan McGregor canlandırıyor.

Aynı zamanda Asya kökenli bir kadın yönetmenin çektiği ilk Amerikan süper kahraman filmi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'de vizyon tarihi 7 Şubat 2020.

Telif hakkı Getty Images Image caption Steve Coogan

Greed

İngiliz yönetmen Michael Winterbottom ile oyuncu Steve Coogan'ı bir kez daha getiren bu filmde, zengin bir iş adamının 60'ıncı yaş gününü Yunanistan'ın Mykonos adasında kutlamasının hikayesi anlatılıyor.

Film, aşırı zenginlik, sorumsuzca tüketim ve işgücünün küreselleşmesi gibi konulara dikkat çeken eğlenceli bir film.

Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.

Telif hakkı Disney

Mulan

Disney, 2020'de eski bir filmi yeniden çekme furyasın yeni bir film daha eklemeye hazırlanıyor.

1998 yapımı animasyon film Mulan, 2020'de vizyona girecek.

Niki Caro'nun çektiği filmde, Çin İmparatorluk Ordusu'nun seferberlik çağrısı üzerine hasta olan babasının yerine erkek kılığına girip orduya katılan Mulan'ın hikayesi anlatılıyor.

Mulan karakterine Çin asıllı ABD'li oyuncu Liu Yifei hayat veriyor. Diğer oyuncular arasında Jason Scott Lee, Jet Li ve Donnie Yen yer alıyor.

Mulan, 17 Nisan 2020'de Türkiye'de vizyona giriyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bu en yeni Bond filminin çekimlerinin bir kısmı İtaly'da yapıldı

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die)

Bond serisinin 25'inci filmi de 2020 yılı içinde vizyona girecekler arasında.

Sam Mendes'in 1917 üzerinde çalışması, Danny Boyle'un yapılan teklifi kabul etmemesi üzerine yönetmenlik koltuğunda Cary Joji Fukunaga oturdu.

Bu aynı zamanda Daniel Craig'in beşinci Bond filmi. Henüz doğrulanmamış olmasına karşın Craig'in son kez James Bond karakteri için kamera karşısına geçtiği söylentileri de var.

Bond, emekliliğinin keyfini sürerken tehlikeli bir iş için yeniden göreve çağrılır.

Bu Bond filminin kötü adamını ise Oscar Ödüllü Rami Malek canlandırıyor.

Filmin çekimleri ise oldukça olaylı geçti. Craig bir sahnede ayak bileğinden yaralanırken, patlama sahnesi çekilirken de Filmin Türkiye'de vizyona giriş tarihi 3 Nisan 2020.

Telif hakkı Marvel Image caption Scarlett Johansson

Kara Dul (Black Widow)

Marvel çizgi romanlarının en bilinen karakterlerinden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Kara Dul bu yıl içerisinde kendi filmine kavuşuyor.

Kara Dul filminde, son Avengers maceralarından önceki olayları anlatılıyor ve Romanoff'un gizemli geçmişi mercek altına alınıyor. Kara Dul karakterine Scarlett Johansson hayat veriyor.

Cate Shortland'ın çektiği filmin diğer oyuncuları arasında Florence Pugh ve Rachel Weisz var.

Türkiye'de 1 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Filming took place in Edinburgh, Scotland earlier this year

Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9)

Hızlı ve Öfkeli, orijinal filmden alışık olduğumuz oyuncularla çekilen devam filmiyle bir kez daha beyaz perdede.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Tyrese Gibso'nun başrollerde olduğu filmde ayrıca sekizinci filmin kötü karaktörü Charlize Theron da geri dönüyor.

Filmin yönetmeni Justin Lin, bunun "serinin açık ara en iddialı bölümü" olduğunu söylüyor.

Filmin çekimleri İngiltere, ABD, Gürcistan ve Tayland'da yapıldı. İngiltere'deki stüdyolarda yapılan çekimler sırasında bir dublör yaralandı.

Filmin Türkiye'de 22 Mayıs 2020'de izleyici ile buluşması bekleniyor.

Telif hakkı Warner Bros Image caption Gal Gadot as she appears in the Wonder Woman sequel

Wonder Woman 1984

Yırtıcı Kuşların ardından bu yıl vizyona girecek olan ikinci DC filmi.

Wonder Woman rolünde Gal Gadot var. Kötü karakter Cheetah'ı ise Kristen Wiig oynuyor.

Filmin konusu hakkında çok fazla bir bilgi yok.

Türkiye'de şimdilik öngörülen vizyona giriş tarihi 5 Haziran 2020.

Telif hakkı DISNEY

Soul

Soul, Disney ve Pixar'ın ortak yapımı bir animasyon film.

Jamie Foxx'un seslendirdiği Joe Gardner, bir caz grubunda piyano çalarken bir gün kanalizasyona düşer ve kendini başka bir dünyada bulur.

Gardner'ın hayatına geri dönme arayışında ona yardımcı olan karakteri ise Tina Fey seslendiriyor.

Filmin vizyona giriş tarihi 19 Haziran 2020.

Telif hakkı SONY

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya

Serinin 2016 tarihli Melissa McCarthy ve Kristen Wiig ile iki kadın oyuncunun başrolde olduğu filminin başarısız olması yapımcıları da orijinal fikre geri döndürttü.

2020 yılında vizyona girmesi beklenen serinin en son filmi, 1984 ve 1989 yılında çekilen ilk iki filmin devamı niteliği taşıyor.

1980'lerde çekilen filmlerin yönetmeni Ivan Reitman'ın oğlu Jason Reitman'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Paul Rudd, Carrie Coon ve Stranger Things dizisinden Finn Wolfhard var.

Serinin ilk filmlerinin kahramanları Dan Aykroyd, Bill Murray ve Sigourney Weaver da kısa roller için geri dönüyor.

Filmin öngörülen vizyona giriş tarihi 10 Temmuz 2020.

Telif hakkı PARAMOUNT

Top Gun: Maverick

ABD'li aktörler Kelly McGillis ve Tom Cruise'ın başrolleri paylaştığı 1986 tarihli efsane filmi Top Gun'ın devam filminin fragmanı yayınlandı.

Tom Cruise, Maverick lakaplı Pilot Pete Mitchell karakterine bir kez daha hayat verirken, McGillis ise geçen yıl içerisinde filmde oynaması için kendisine teklif gelmediğini açıkladı. Cruise'a bu filmde Jennifer Connelly ve Jon Hamm eşlik edecek.

Cruise, bu kez ilk filmde hayatını kaybeden pilot arkadaşının oğluna eğitmenlik yapıyor.

Film, Türkiye'de 26 Haziran 2020'de vizyona girecek.

Telif hakkı Warner Bros

Bill & Ted Face the Music

Bill ve Ted, 28 yıl sonra geri dönüyor.

1989 ve 1991'deki iki filmle büyük beğeni toplayan bilimkurgu-komedi filminin üçüncüsü 2020'de izleyiciyle buluşuyor.

Bill & Ted Face the Music adlı filmin başrollerinde Keanu Reeves ve Alex Winter var.

Filmin Türkiye'de ne zaman vizyon gireceği henüz açıklanmadı.

Nil'de Ölüm (Death on the Nile)

Ünlü yazar Agatha Christie'nin aynı isimli romanından uyarlanırken, 2017 tarihli Doğu Ekspresi'nde Cinayet filminin de devamı niteliği taşıyor.

Bu filmde de dedektif Hercule Poirot'nun bir cinayet çözmeye çalışıyor. Poirot karakterine yine Kenneth Branagh can veriyor.

Branagh aynı zamanda filmin de yönetmeni.

Doğu Ekspresi'nde Cinayet filminden sonra Nil'de Ölüm'de de karşımıza çıkan oyuncular arasında Annette Bening, Dawn French ve Jennifer Saunders var.

Filmin Türkiye'de sinemalara geliş tarihi 9 Ekim 2020 olarak açıklandı.

Telif hakkı 20th Century Fox

Everybody's Talking About Jamie

Londra'yı kasıp kavuran tiyatro oyunu geniş perdeye aktarılıyor.

Filmin ana karakteri 15 yaşındaki Jamie Campbell.

Film, Sheffield adlı küçük bir kasabada yaşayan ve drag queen olmak isteyen Jamie'nin mezuniyet balosuna elbise giyip gitmek istemesinin ardından yaşadıklarını anlatıyor.

Filmde Jamie'yi Max Harwood oynuyor.

Türkiye'de 23 Ekim 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.

Telif hakkı Getty Images

Eternals

Marvel'in yayımladığı çizgi roman Eternals'tan uyarlandı.

Yönetmenliğini Chloe Zhao'nun yaptığı filmin oyuncu kadrosu oldukça geniş.

Filmde rol alan isimler arasında Angelina Jolie, Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek ve Lia McHugh yer alıyor.

Filmde de çizgi romana konu olan doğaüstü güçlere ve çok uzun bir yaşam süresine sahip eski bir insan türünün maceraları anlatılıyor.

Filmin 6 Kasım 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.

Telif hakkı Getty Images/EPA

Dune

Frank Herbert'ın 1965 yılında piyasaya çıkan ve bilimkurgu alanında kült romanlardan biri kabul edilen Dune bir kez daha film olarak izleyiciyle buluşuyor.

Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl bir gezegenin kontrolü üzerine yaşanan mücadeleyi anlatan bu roman ilk olarak 1984 yılında David Lynch tarafından beyaz perdeye aktarıldı, 2000 yılında ise kısa bir dizi olarak uyarlandı.

Şimdi ise Kanadalı Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve tarafından iki bölüm halinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin oyuncuları arasında Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac ve Javier Bardem var.

Vizyona giriş tarihi 17 Aralık 2020.

Telif hakkı Fox

Batı Yakası Hikayesi

Steven Spielberg'ün uzun zamandır bir müzikal çekme hayali gerçek oluyor.

Spielberg, 1950'lerin müzikal klasiği Batı Yakası Hikayesi'ni sinema perdesini taşıyor.

Filmin 1961 yılındaki çekilen versiyonunda Oscar ödülü kazanan Rita Moreno, bu versiyonda da kısa bir rol üstleniyor.

Türkiye'de 18 Aralık 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.

Burada belirtilen vizyona giriş tarihleri değişebilir.