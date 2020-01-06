77. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: 1917 drama dalında en iyi film ödülünü aldı

Telif hakkı Golden globes Image caption Drama dalında en iyi film seçilen 1917'nin yönetmeni Sam Mendes, en iyi yönetmen ödülünü de kazandı.

77. Altın Küre ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından her yıl, TV ve dizi dünyasının en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri'nde drama dalında en iyi film, 1. Dünya Savaşı'nda geçen ve yönetmenliğini İngiliz Sam Mendes'in yaptığı 1917 filmi aldı.

Bu dalda diğer iddialı adaylar arasında ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin yönettiği ve Robert de Niro ile Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı 'The Irishman' ve izleyicilerden büyük beğeni kazanan Joker filmi de vardı.

Mendes 1917 ile en iyi yönetmen ödülünü de kazandı.

Gecenin bir diğer öne çıkan filmi ise Quentin Tarantino'nun yönettiği ve Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio'nun oynadığı "Bir Zamanlar Hollywood'da" oldu. Film komedi veya müzikal dalında en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini aldı.

Telif hakkı Golden globes Image caption Quentin Tarantino'nun yönettiği ve Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio'nun oynadığı "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmi komedi veya müzikal dalında en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini aldı.

"Joker" filmindeki rolüyle hem izleyici hem eleştirmenlerden tam not almış olan Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, "Judy" filminde Judy Garland'ı canlandıran Renee Zellweger en iyi kadın oyuncu seçildi.

Telif hakkı Golden globes Image caption Joaquin Phoenix

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Netflix filmi olan "Marriage Story"deki rolüyle Laura Dern aldı. Bu dalın diğer güçlü adayı, "Hustlers" filminde bir direk dansçısını canlandıran Jennifer Lopez'di.

Ödül töreninin en büyük sürprizi ise beş dalda aday gösterilmiş olan Irishman'in hiç ödül kazanamaması oldu.

Netflix'in yapımcılığını üstlendiği ve 25 dalda aday gösterilen film ya dizilerden ise sadece 2 ödül geldi.

Törenin sunuculuğunu İngiliz komedyen Ricky Gervais yaptı. Bu Garvais'in sunduğu 5. Altın Küre Ödül töreni oldu.

Film dalında ödüller:

En İyi Film (Drama): 1917

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film (Animasyon): Missing Link

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, Marriage Story

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yönetmen: Sam Mendes, 1917

En İyi Senaryo: Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film Müziği: Joker - Hildur Guðnadóttir

En İyi Yabancı Film: Parasite

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde de Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

Telif hakkı Golden globes

Televizyon ve dizi dalında ödüle layık görülenler:

Drama dalında en iyi dizi dölünü Succession'ın ve komedi veya müzikal dalında en iyi televizyon dizisi İngiltere yapımı Fleabag'in olurken, HBO yapımı Chernobyl en iyi mini dizi ya da tv filmi ödülünü aldı.

Telif hakkı Golden globes Image caption Phoebe Waller-Bridge

En İyi TV dizisi (Drama): Succession

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag

En İyi Mini TV Dizisi/TV Filmi: Chernobyl

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef, Ramy

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman, The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox, Succession

En İyi Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Michelle Williams, Fosse/Verdon

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Russell Crowe, The Loudest Voice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Patricia Arquette, The Act

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Stellan Skarsgård, Chernobyl

Yeni Zelanda doğumlu olan ve Avustralya'da yaşayan aktör Russell Crowe ödül törenine katılamazken, törenin sunucularından Jennifer Aniston'ın okuduğu ödül konuşmasında Avustralya'daki yangınlara dikkat çekti ve "Yaşanan trajedinin temelinde iklim değişikliği var" dedi.