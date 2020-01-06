77. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: 1917 drama dalında en iyi film ödülünü aldı
77. Altın Küre ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından her yıl, TV ve dizi dünyasının en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri'nde drama dalında en iyi film, 1. Dünya Savaşı'nda geçen ve yönetmenliğini İngiliz Sam Mendes'in yaptığı 1917 filmi aldı.
Bu dalda diğer iddialı adaylar arasında ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin yönettiği ve Robert de Niro ile Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı 'The Irishman' ve izleyicilerden büyük beğeni kazanan Joker filmi de vardı.
Mendes 1917 ile en iyi yönetmen ödülünü de kazandı.
Gecenin bir diğer öne çıkan filmi ise Quentin Tarantino'nun yönettiği ve Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio'nun oynadığı "Bir Zamanlar Hollywood'da" oldu. Film komedi veya müzikal dalında en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini aldı.
"Joker" filmindeki rolüyle hem izleyici hem eleştirmenlerden tam not almış olan Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, "Judy" filminde Judy Garland'ı canlandıran Renee Zellweger en iyi kadın oyuncu seçildi.
En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Netflix filmi olan "Marriage Story"deki rolüyle Laura Dern aldı. Bu dalın diğer güçlü adayı, "Hustlers" filminde bir direk dansçısını canlandıran Jennifer Lopez'di.
Ödül töreninin en büyük sürprizi ise beş dalda aday gösterilmiş olan Irishman'in hiç ödül kazanamaması oldu.
Netflix'in yapımcılığını üstlendiği ve 25 dalda aday gösterilen film ya dizilerden ise sadece 2 ödül geldi.
Törenin sunuculuğunu İngiliz komedyen Ricky Gervais yaptı. Bu Garvais'in sunduğu 5. Altın Küre Ödül töreni oldu.
Film dalında ödüller:
- En İyi Film (Drama): 1917
- En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood
- En İyi Film (Animasyon): Missing Link
- En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy
- En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker
- En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell
- En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, Marriage Story
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
- En İyi Yönetmen: Sam Mendes, 1917
- En İyi Senaryo: Once Upon a Time in Hollywood
- En İyi Film Müziği: Joker - Hildur Guðnadóttir
- En İyi Yabancı Film: Parasite
Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde de Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.
Televizyon ve dizi dalında ödüle layık görülenler:
Drama dalında en iyi dizi dölünü Succession'ın ve komedi veya müzikal dalında en iyi televizyon dizisi İngiltere yapımı Fleabag'in olurken, HBO yapımı Chernobyl en iyi mini dizi ya da tv filmi ödülünü aldı.
- En İyi TV dizisi (Drama): Succession
- En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag
- En İyi Mini TV Dizisi/TV Filmi: Chernobyl
- En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef, Ramy
- En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman, The Crown
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox, Succession
- En İyi Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Michelle Williams, Fosse/Verdon
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Russell Crowe, The Loudest Voice
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Patricia Arquette, The Act
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Stellan Skarsgård, Chernobyl
Yeni Zelanda doğumlu olan ve Avustralya'da yaşayan aktör Russell Crowe ödül törenine katılamazken, törenin sunucularından Jennifer Aniston'ın okuduğu ödül konuşmasında Avustralya'daki yangınlara dikkat çekti ve "Yaşanan trajedinin temelinde iklim değişikliği var" dedi.