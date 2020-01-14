Spike Lee, Cannes Film Festivali'nin ilk siyah jüri başkanı oldu

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ABD'li yönetmen Spike Lee, bu yılki Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı seçilerek, dünyanın en önemli film festivallerinden Cannes'ın ilk siyah jüri başkanı oldu.

Malcolm X (1992) ve BlacKkKlansman (2018) gibi filmlerin yönetmeni olan 63 yaşındaki Lee, karara şaşırdığını ve gurur duyduğunu belirtti. Lee'ye festivalde yaşam boyu başarı ödülü de verilecek.

Lee yaptığı yazılı açıklamada "Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı olarak Afrika diasporasından (ABD) seçilen ilk kişi olmaktan büyük onur duyuyorum. Benim için Cannes - kimse alınmasın - dünyanın en önemli film festivali olmasının yanında, film kariyerimde de çok büyük etkisi olan bir festival" ifadesini kullandı.

Lee'nin kariyerindeki yedi filmi, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapmıştı.

Cannes Film Festivali'nden yapılan açıklamada da Lee'nin işlerinin 'zamanın tartışmalı konularını ve sorularını güncel sinemaya taşıdığına' vurgu yapıldı ve birçok filminin kült statüsüne ulaştığı belirtildi. Açıklamada "Lee'nin perspektifi her zamankinden daha değerli. Cannes, zihinlerimizi uyandıran, sabit fikir ve duruşumuzu sorgulamamızı sağlayanların evi ve küresel bir panosudur" dendi.

Cannes Film Festivali'nin geçen yılki jüri başkanı Meksikalı yönetmen Alejandro G Inarritu'ydu ve Altın Palmiye Ödülü Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Parasite filmine verilmişti.

73 yıldır düzenlenen Cannes Film Festivali'nde şu ana kadar jüri başkanlığı yapmış olan tek Asyalı ise Hong Konglu yönetmen Wong Kar-wai. Wong 2006 yılındaki festivalin jüri başkanıydı.

Babası Cezayirli olan Fransız aktris Isabelle Adjani ise 1997'de jüri başkanı seçilerek, festivalin Afrika kökenli ilk jüri başkanı olmuştu.

"Beyaz Oscar"

Cannes Film Festivali'nin kararı, ABD'deki Oscar Ödülleri'nin yeni açıklanan adaylarının ve jürisinin beyaz ve erkek ağırlıklı olması nedeniyle tepki çekmesinin hemen üstüne denk geldi.

9 Şubat'ta sahiplerini bulacak olan Oscarlar'a aday gösterilen aktörlerden 20'sinin 19'u beyaz. Ödülün beyaz ağırlıklı olması 2015 ve 2016 yıllarında "Oscarlar Çok Beyaz" ( #OscarsSoWhite) protestolarına neden olmuş, Spike Lee de protestolarda başı çekmişti.

Lee 2016'da tepki olarak Oscar ödül törenine katılmayı reddetmiş, başlattığı bu harekete katılan başka yönetmen ve oyuncular da olmuştu.

Geçen yıl ise yönettiği BlacKkKlansman filmi "En İyi Uyarlama Senaryo" Oscar'ını kazanmıştı.

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Oscar'da 2019 yılında aktörlerin ödüllendirildiği 4 kategorinin 3'ünü beyaz olmayan aktörler, Rami Malek, Mahershala Ali ve Regina King kazanmıştı.

BBC Reality Check ekibinin araştırmasına göre, Oscar Ödülleri'nde son 10 yılda, aktörlerin ödüllendirildiği 4 kategorideki 200 adaylığın yalnızca 26'sı beyaz olmayan adaylardan oluştu ve bunların sadece 7'si kategorilerinde ödül kazandı.

Cannes ve Venedik gibi film festivalleri kadın adayların sayısının az olması nedeniyle de eleştiriliyor.