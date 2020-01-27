Fotoğraflarla: Yapı sanatı 2019 fotoğraf yarışmasının kazananları

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Agnese Sanvito'nun "Muralla Roja" (Roze Duvar) fotoğrafı : "La MurallaRoja'yı (İspanya'nın Calpe kentinde bir postmodern apartman) fotoğraflarken kendimi bir De Chirico tablosundaymış gibi hissettim. Binanın rüya alemlerine benzeyen bir havası var. Buranın ışığı ve renkler beni esir alıyor ve bunlar fotoğraflarım için çok önemli."