Fotoğraflarla: Yapı sanatı 2019 fotoğraf yarışmasının kazananları

2019 yılı Yapı Sanatı Fotoğraf Yarışması'nın kazanlananları, binlerce kişinin oy kullandığı halk oylaması sonunda belli oldu.
Yarışma, mimar ve inşaat sektörü çalışanlarını bünyesinde toplayan uluslararası meslek örgütü Chartered Institute of Building (CIOB) tarafından her yıl düzenleniyor.
Halkın Seçimi ödülü Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yapılan bir metro istasyonunu fotoğraflayan Alexandr Bormotin'in oldu.
Jüri Ödülü ise İspanya'nın Valencia şehrindeki "Sanat ve Bilim Kenti" kompleksi fotoğrafıyla Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz'in oldu.
Halk oylamasında finale kalan diğer fotoğraflar:
Fotoğraflar Chartered Institute of Building'in izniyle kullanılmıştır.