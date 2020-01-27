Fotoğraflarla: Yapı sanatı 2019 fotoğraf yarışmasının kazananları

  • 27 Ocak 2020

2019 yılı Yapı Sanatı Fotoğraf Yarışması'nın kazanlananları, binlerce kişinin oy kullandığı halk oylaması sonunda belli oldu.

Yarışma, mimar ve inşaat sektörü çalışanlarını bünyesinde toplayan uluslararası meslek örgütü Chartered Institute of Building (CIOB) tarafından her yıl düzenleniyor.

Halkın Seçimi ödülü Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yapılan bir metro istasyonunu fotoğraflayan Alexandr Bormotin'in oldu.

Metro istasyonu, Alexandr Bormotin, Moskova, Rusya Telif hakkı Alexandr Bormotin / CIOB19
Image caption Bormotin "Moskova'nın yeni metro istasyonu fütüristik bir tarzda inşa edildi" diyor.
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Jüri Ödülü ise İspanya'nın Valencia şehrindeki "Sanat ve Bilim Kenti" kompleksi fotoğrafıyla Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz'in oldu.

Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz'in fotoğrafı Telif hakkı Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / CIOB19
Image caption Ajuriaguerra Saiz "Gece bina, sudaki yansımasıyla bir balık formu oluşturuyor. Tarih öncesi devirden kalma ama kalbi hâlâ canlı bir balık..." diyor.
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Halk oylamasında finale kalan diğer fotoğraflar:

Kunststück, Pegova Olya, Russia. Telif hakkı Pegova Olya / CIOB19
Image caption Pegova Olya'nın Rusya'da çektiği Kunststück fotoğrafı: "Geçmişte sahte bina cepheleri çok seyrekti ve geçici çözüm olarak kullanılırdı. Ama günümüzde bu sahte cepheler şehrin birer parçası oldu."
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Eiffel Köprüsü, Jose Pessoa Neto, Porto, Portugal. Telif hakkı Jose Pessoa Neto / CIOB19
Image caption Portekiz, Porto'daki Eiffel Köprüsü'nün (diğer adıyla Dom Luís I Köprüsü) fotoğrafı Jose Pessoa Neto tarafından çekildi: "İnsanlar Portekiz'deki en büyük sokak festivallerinden olan olan 'Senhora da Agonia' için bekliyorlardı. Sokaktan insanların köprüdeki bu güzel silüetini fark ettim, köprünün yeşil konstrüksiyonu ve arkadaki binayla çok uyumluydular."
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Colourful Mixture by Volker Sander, Hamburg, Germany. Telif hakkı Volker Sander / CIOB19
Image caption Volker Sander'in "Renkli Karışım" fotoğrafı: "Bu fotoğraf eski ve yeni mimarinin uysalca birlikte varoluşunu gösteriyor. Binalar birbirine uymuyor ama birbiriyle çatışmıyor da. Almanya, Hamburg'un merkezindeki yaratıcı gelişimi gösteriyorlar."
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Muralla Roja by Agnese Sanvito, Calpe, Spain. Telif hakkı Agnese Sanvito / CIOB19
Image caption Agnese Sanvito'nun "Muralla Roja" (Roze Duvar) fotoğrafı : "La MurallaRoja'yı (İspanya'nın Calpe kentinde bir postmodern apartman) fotoğraflarken kendimi bir De Chirico tablosundaymış gibi hissettim. Binanın rüya alemlerine benzeyen bir havası var. Buranın ışığı ve renkler beni esir alıyor ve bunlar fotoğraflarım için çok önemli."
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Bank by Jonathan Walland, London, England. Telif hakkı Jonathan Walland / CIOB19
Image caption Jonathan Walland, Londra'da Bank bölgesini fotoğrafladı: "Minimalizmi duruluk için bir metot olarak kullanıyorum. Fotoğrafta yaptığım oynamalar dikkat dağıtacak detayları eliyor ve seyircinin fotoğraftaki saf öğelere; forma, ışığa, dokuya ve bunların nası kaynaştığına odaklanmasını sağlıyor."
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Sea and Humans by David Martin Huamani Bedoya, Peru. Telif hakkı David Martin Huamani Bedoya / CIOB19
Image caption David Martin Huamani Bedoya'nın Peru'da çektiği "Deniz ve İnsanlar" fotoğrafı: "İnsanın doğaya müdahalesi her zaman kötü olmuyor. Bu fotoğraf doğanın sükunetini ve insanların onun keyfini çıkarabileceği bir balkonu gösteriyor."
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Axonometry by Grzegorz Tatar, Wroclaw, Poland. Telif hakkı Grzegorz Tatar / CIOB19
Image caption Grzegorz Tatar'ın Aksonometri (eksen ölçümü) fotoğrafı: "Bu, Polonya'nın Wroclaw şehrinde Ulusal Müzik Forumu'nun girişinin havadan bir görüntüsü. Bu fotoğraf mimarideki aksonometrinin muhteşem bir örneği."
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Skywards by Debdatta Chakraborty Telif hakkı Debdatta Chakraborty / CIOB19
Image caption Debdatta Chakraborty'nin "Gökyüzüne Doğru" fotoğrafı: "Prag'daki Siyah Madonna Evi kübist bir bina. Burası 1911-1912'de tasarlanıp inşa edildi. Josef Gocár burası Prag'daki ilk kübist yapı ve hâlâ en çok bilineni."
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At work by Volker Sander, Abu Dhabi. Telif hakkı Volker Sander / CIOB19
Image caption Volker Sander'in "İş üstünde" fotoğrafı: "Abu Dabi'de çektiğim bu fotoğraf insanlarla binalar arasındaki gerekli etkileşimi gösteriyor. Gökdelenin camlarını temizleyen işçiler olmasa, bu bina muhtemelen çok çirkin görünürdü."
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Bexhill Promenade Shelter by Adam Regan, Bexhill, England Telif hakkı Adam Regan / CIOB19
Image caption Adam Regan'ın İngiltere Doğu Sussex'te çektiği Bexhill Çardağı fotoğrafı: "Bu yapı günlük bir soruna çözüm üreten şık ve albenili bir yapı". Çardağın dizaynı Duggan Morris Mimarlık'a ait.
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Fotoğraflar Chartered Institute of Building'in izniyle kullanılmıştır.