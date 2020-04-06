Bilim insanları koronavirüsün protein yapısını müziğe dönüştürdü

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ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'den (MIT) bilim insanları, koronavirüsü oluşturan yapıları müzikal bir forma yansıtarak "koronavirüs melodisi" oluşturdu.

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan melodinin, bilim insanlarının mikroskop altında kaçırma ihtimali bulunan ayrıntıları fark etmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Profesör Markus Buehler ve ekibi, oluşturulan müziği, koronavirüsün sivri uçlu proteinlerinin titreşimli yapısını incelemek üzere kullandıklarını belirtti. Virüs bu yapısı nedeniyle çok bulaşıcı.

Profesör Buehler "Bu titreşimli yapıyı anlamak, özellikle ilaç araştırmaları için kritik önemde" dedi.

Oluşan müziği Soundcloud üzerinden paylaşan Prof Buehler "Tüm canlıların yapısında bulunan nanoskopik objeleri göremiyoruz ama oluşturduğumuz bilgisayar algoritması, bu yapının maddi dışavurumunu duyulabilir hale getirmemizi sağlıyor. Bu melodi yeni koronavirüsün sivri uçlu proteininin amino asit dizimi ve yapısının müzikal bir tasviri" dedi.

Parçada duyduğunuz her bir ses, sivri uçlu proteinin başka bir özelliğini yansıtıyor.

Sonifikasyon adlı yeni bir teknik kullanarak oluşturulan parçada, her aminoaside özel bir nota verildi. Aminoasitlerin yaptığı kıvrılma ya da uzanma hareketleri de notaların şiddeti ve süresi değiştirilerek müziğe yansıtıldı. Toplamda 1 saat 49 dakika 48 saniyelik bir parça oluşturuldu.

Kullanılan enstrümanlar ise bilim insanlarının zevkine göre seçildi. Ana notalar Japonya çalgısı koto ile çalındı.

Prof Buehler müziğin rahatlatıcı etkisinin, ölümcül virüsün aldatıcı doğasını yansıttığını belirtiyor.