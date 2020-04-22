Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin ilk bölümünde salgın ve karantinanın olası psikolojik etkilerine bakıyoruz... Kaygı bu dönemde faydalı mı? Hastalık riski geçse bile psikolojik etkileri kalıcı olacak mı? Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar yanıtlıyor.

Video/Röportaj: Aylin Yazan