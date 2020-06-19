'Into the Wild' adlı filme konu olan otobüs, yarattığı tehlike nedeniyle yerinden kaldırıldı

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Alaska'da terk edilmiş halde duran ve 'Into the Wild' adlı filme konu olan otobüs, çok sayıda turistin ziyareti sırasında sorun yaşanması üzerine kaldırıldı.

Otobüsün Denali Milli Parkı dışındaki yürüyüş güzergahından bir ABD askeri helikopter tarafından kaldırılmasını, belediye başkanı "büyük bir rahatlama" olarak ifade etti.

Otobüsü görmek üzere bu bölgeye giden iki kişi nehirde boğulmuş, birçok turistin ise kurtarılması gerekmişti.

1992'de otobüste 24 yaşındaki Chris McCandless yaşamış, ama sonunda açlıktan ölmüş halde bulunmuştu.

Yazar Jon Krakauer, Chris'in hikayesini anlatan 'Into the Wild' adlı kitabını 1996'da yayımlamıştı.

2007'de Sean Penn, kitabı temel alan aynı adlı filmin yönetmenliğini yaptı.

Alaska Doğal Kaynaklar Komisyonu başkanı Corri Feige yetkililerin, "otobbüsün popüler imgelem üzerindeki etkisini" anladıklarını söyledi.

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Feige, "Ama terk edilmiş bu otobüs giderek çürüyor ve tehlikeli ve masraflı kurtarma çalışmaları gerektiriyor. Daha da önemlisi bazı ziyaretçilerin hayatlarına mal oluyor" dedi.

Alaska'nın orta kısmında, en yakın kasabaya 50 km uzakta bulunan otobüse ulaşmak için ziyaretçilerin Teklanika Nehri'ni geçmesi gerekiyor.

Geçen yıl yeni evli Belaruslu bir kadın, nehirden geçmeye çalışırken boğulmuştu. 2010'da ise başka bir boğulma vakası olmuştu.

Nisan'da bölgede mahsur kalan bir Brezilyalı, Şubat'ta ise beş İtalyan kurtarılmış, birinde şiddetli soğuk yanmasına rastlanmıştı.

Eyalet yetkilileri, 2009-2017 yılları arasında otobüsle bağlantılı 15 arama kurtarma çalışması düzenlendiğini açıkladı.

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Reuters haber ajansına konuşan Denali bölgesi belediye başkanı Clay Walker, otobüsün "tehlikeli bir çekim merkezi" haline geldiğini ve sorunun artık çözülmesi gerektiğini söyledi.

Walker, "Aynı zamanda tarihimizin bir parçası ve ortadan kalktığını görmek biraz hüzün veriyor" dedi.

Belediye başkanı, 1940'larda imal edilmiş otobüsün 60 yıl önce buraya getirildiği bilgisini verdi.

Bundan sonra otobüse ne olacağı ise henüz bilinmiyor. Alaskalı yetkililer, bu konuda bir karar alınıncaya dek otobüsün "güvenli bir lokasyonda" tutulacağını belirtti.