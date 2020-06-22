Kurt Cobain'in MTV Unplugged konserinde çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı
1990'ların önde gelen rock gruplarından Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in 1993 yılında MTV Unplugged konserinde çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı.
Los Angeles'ta bulunan müzayede evi Julien's Auctions'ta satışa sunulan gitar için açık artırma 1 milyon dolardan başladı. Açık artırmayı mikrofon üreticisi Rode'un kurucusu Peter Freedman 6,01 milyon dolarla kazandı.
1959 tarihli Martin D-18E marka gitar, bugüne kadar en yüksek fiyata satılan gitar oldu.
Nirvana'nın 18 Kasım 1993'te MTV Unplugged serisi kapsamında gerçekleştirdiği akustik konser, müzik tarihinin en önemli canlı performansları arasında gösteriliyor.
Cobain, bu konserden beş ay sonra yaşamına son vermişti.
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