Telif hakkı AFP Image caption John Travolta ve Kelly Preston

ABD'li oyuncu, John Travolta'nın karısı Kelly Preston 57 yaşında hayatını kaybetti.

Travolta 29 yıllık eşinin ölüm haberini Instagram hesabından "Güzel karım Kelly, meme kanseriyle iki yıldır sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. Birçok insanın sevgisi ve desteğiyle cesurca mücadele etti" sözleriyle duyurdu.

Preston, "Twins", "From Dusk Till Dawn", "Jerry Maguire" ve "The Cat in the Hat" gibi yapımlarda rol almıştı.

Kelly Preston, "Battlefield Earth" ve "Old Dogs" (İki Babalık) filmlerinde de Travolta'yla birlikte çalışmıştı.

Çiftin üç çocuğundan biri olan Kawasaki hastası Jett Travolta, 2009'da 17 yaşında hayatını kaybetmişti.

Travolta mesajında "Annelerini kaybeden çocuklarımla ilgileneceğim. Beni bağışlayın, çünkü benden bir süre haber almayabilirsiniz. Ama sevginizi ve desteğinizi hep hissedeceğim" dedi.