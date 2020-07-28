Mars'a yolculuk: Hangi ülkeler Kızıl Gezegen'e gidiyor? Mars'a iniş neden zor?
Son 10 gün içinde Kızıl Gezegen'e önce Birleşik Arap Emirlikleri bir uydu, ardından Çin bir keşif aracı göndermek üzere roket fırlattı.
ABD de Perşembe günü yeni Mars misyonu için Perseverance (Sebat) aracını taşıyan roketi fırlatacak.
Şu ana kadar Mars'a yapılan yolculukların yarısı başarısızlıkla sonuçlandı.
Peki neden şu anda 3 ülke birden Mars'a gitmeye çalışıyor?
Kızıl Gezegen'e iniş neden zor?
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Yeni gönderilen uydu ve araçlar Mars'ta ne görevler yapacak?
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