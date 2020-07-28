Mars'a yolculuk: Hangi ülkeler Kızıl Gezegen'e gidiyor? Mars'a iniş neden zor?

Google’ın bugünkü Doodle’ında NASA’da görev yapan ilk Türk bilim kadını olan astrofizikçi Prof. Dr. Dilhan Eryurt vardı. Prof. Dr. Eryurt’u, onun 5 doktora öğrencisinden biri olan ve Türk Astronomi Derneği’nin başkanlığını yapan Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Küçük anlatıyor.